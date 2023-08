Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm tại Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (Vneco)

Sau khi CT Tầm Nhìn Báo Tri Thức và Cuộc sống đăng bài “Tình trạng bất ổn của “ông lớn” ngành xây lắp điện – Vneco”, một loạt các đơn thư của cán bộ, công nhân viên của Doanh nghiệp này đã được gửi đến Tầm Nhìn tố cáo về các sai phạm trong công tác quản lý và điều hành của Lãnh đạo Vneco trong các dự án có vốn đầu tư của Nhà nước; có dấu hiệu thi công gian dối, sai thiết kế, không đảm bảo chất lượng, bán thầu, sử dụng nguồn tiền sai mục đích…Điền hình là tại 2 dự án “Treo mạch hai đường dây 110 kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò – Hưng Đông” và “Dự án xây dựng nhà máy phong điện – Phước Thể - Bình Thuận”

Sau khi tiếp nhân đơn thư, Phóng viên (PV) Tầm Nhìn đã tận mục sở thị tại 2 dự án trên và thấy nội dung tố cáo là có cơ sở.

Công trình dự án: “Treo mạch hai đường dây 110 kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò – Hưng Đông”

Công trình thi công dự án “Treo mạch hai đường dây 110 kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò – Hưng Đông” đã xảy ra nhiều dấu hiệu sai phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình, đe dọa đến an ninh ngành điện, an toàn tính mạng của người dân…

Phóng viên Tầm Nhìn tại cột số 5 đỉnh núi Phong Hậu xóm 5 xã Quỳnh Mỹ

Theo đó, hợp đồng số 162/HĐTCXD-BDAĐL-KHVT ký ngày 25/6/2020 giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc với Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (gọi tắt là VNECO có trụ sở chính đóng tại 344 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì Tổng Công ty VNECO là bên B có nhiệm vụ thi công gói thầu số 9 xây lắp (giai đoạn 2) thuộc dự án treo dây mạch 2 đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông) tỉnh Nghệ An với nhiều hạng mục công trình, trong đó có phần móng trụ bê tông của cột để tiến hành lắp ráp. Công trình được VNECO Việt Nam “bán thầu” cho VNECO2 (đóng tại số 13 đường Mai Hắc Đế TP Vinh (Nghệ An) đảm nhận thi công. Ở đây cần nói rõ là Vneco 2 không phải là đơn vị thành viên của Vneco; Vneco là cổ đông của Vneco 2 với tỷ lệ sở hữu vốn là 32%.

Theo điều tra của PV, cột số 5 được thi công tại đỉnh núi Phong Hậu xóm 5 xã Quỳnh Mỹ đã thi công sai bản vẽ. Có mặt tại nơi “trồng” cột điện, PV chúng tôi được anh Hồ Huy Chiến (người được thuê thi công phần móng cột) và cũng là trưởng thôn tại địa bàn cho biết:

“Khi thi công hoàn thiện 4 mố cột bê tông xong, bắt đầu chở cột đến lắp ráp thì chủ công trình không thể lắp vừa; họ gọi cho bọn em nói là đưa nhầm bản vẽ thiết kế của cột số 5 nên chênh lệch khoảng cách giữa các mố bê tông không thể lắp được. Lúc này bọn em bảo đó là lỗi của người đưa bản vẽ (chủ thầu - PV), chứ bên em thi công đúng thiết kế. Thế là chủ thầu mới nhờ bọn em thuê máy cẩu đến di chuyển 3 mố trụ bê tông vào, còn 1 mố để nguyên cho đúng khoảng cách để lắp cột thì bọn em thuê nhiều máy có công suất từ 300 KW trở xuống đều không dịch được tảng bê tông do nó đã ăn liền với đá trên núi, buộc chúng em phải thuê máy trên 350 KW và dùng máy cắt chân bê tông mới chuyển dịch được nhưng chỉ chuyển được phần cổ trụ còn bê tông đế vỡ nát. Việc này cũng được anh Bùi Văn Quang, người cho thuê máy xác nhận với PV”

Anh Lê Văn K, một thợ kéo dây cho biết “lúc kéo dây bọn em run vì cột rung lắc sắp đổ, nhiều người định bỏ chạy nhưng vì miếng cơm, manh áo nên bám trụ và cũng may cột số 5 có thế trên đỉnh núi nên được hai cột hai đầu níu kéo đè lực xuống, trong khi nhà thầu đã “thông minh” cho chằng néo bằng bương tre chắc chắn tránh đổ nên cuộc kéo “thót tim” vẫn trôi qua. Nhưng theo thời gian, nếu có gió bão lớn xẩy ra thì cột sẽ chắc đổ, a K nói.

3/4 Chân cột bắt vào trụ bê tông không có đế

Như vậy việc thi công cột số 5 không đúng thiết kế, 3/4 cọc bê tông không có phần đế móng. Lẽ ra nhà thầu phải làm lại từ đầu nhưng có lẽ vì sợ tốn kém, không kịp tiến độ bàn giao nên Vneco 2 đã bất chấp những sai phạm trên có thể đe dọa đến an ninh ngành điện, an toàn tính mạng của người dân…cố tình che dấu đưa đất vùi lấp và bàn giao.

Đế trụ bê tông cũ thi công sai thiết kế còn sót lại

Tại vị trí số 02: Phần kè móng theo thiết kế là kè mái nghiêng, khó thi công và tốn chi phí, để tiện cho việc xây dựng và cắt bớt chi phí nhà thầu đã thực hiện xây dựng kè đứng thẳng thay vì mái kè nghiêng (sai thiết kế).

Tại Vị trí 16: Khi thi công phần móng, 4 đế móng sau khi đúc xong bị lệch tim lớn. Do địa hình lầy lội, khối lượng bê tông lớn không thể dich chuyển đế móng lại với nhau, nên sau khi lắp đặt trụ không chính xác và sợ bị phát hiện sai sót. Để điều chỉnh được phần tim trụ và bu lông neo không bị lệch sau khi đổ bê tông trụ, Nhà thầu đã phải đẩy nghiêng, vặn thép, ván khuôn cả 4 trụ 1 góc rất lớn, làm giảm độ bao phủ của bê tông với thép, làm kết cấu thiết kế thép bị thay đổi nguy cơ không chịu được lực đè nén trong thời gian dài. Sau khi đúc xong phần móng nhà thầu đã cho lấp đất cao gần mặt trụ để che đi độ nghiêng của trụ tránh bị giám sát đơn vị vận hành phát hiện.

Một cán bộ kỹ thuật của Vneco 2 trực tiếp giám sát công trình cũng đã xác nhận những sự việc trên với PV.

Hiện dự án trên đã được Tổng công ty điện lực Miền Bắc nghiệm thu thành công. Nhưng, những dấu hiệu sai phạm trong thi công công trình tại dự án trên của VNECO là nghiêm trọng; dẫn đến một công trình không đảm bảo an toàn kỹ thuật vào khai thác vận hành có thể gây ra những hậu quả thảm khốc, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của nhân dân, gây thất thoát tài sản của nhà nước, đe dọa an toàn hệ thống an ninh lưới điện quốc gia.

Kiến nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý tránh hậu quả có thể xảy ra.

