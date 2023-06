Phát hiện sai phạm hàng chục tỉ đồng qua thanh tra tại Quảng Nam

Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thanh tra việc sử dụng đất đai đối với dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty CP Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư. Kết thúc cuộc thanh tra, kiến nghị và đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về hình sự. Thanh tra huyện Núi Thành tiến hành thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân An (xã Tam Xuân I). Qua thanh tra phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm đã chuyển Cơ quan điều tra 1 vụ việc. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng khu đất cho Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh thuê đất để thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ. Qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 18,6 tỉ đồng, đồng thời kiến nghị và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền.