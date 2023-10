Cụ thể, anh chàng cho biết trùng hợp hôm 9/10, cả gia đình đều có việc phải ra ngoài, trong nhà chỉ có 1 mình bà nội. Nghĩ cảnh bà tuổi cao, lại không có ai bên cạnh nên cháu trai rất lo lắng. Nhưng khi mở điện thoại check camera tại nhà, nỗi âu lo của anh chàng đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nụ cười tươi rói.

Clip: Lo lắng bà nội ở nhà 1 mình cô đơn, cháu trai xem camera liền cười ngoác miệng (Nguồn: Linh Key)

Theo đó, hình ảnh trong camera cho thấy, bà nội chẳng những không đơn độc, buồn phiền mà thực tế lại đang cười phớ lớ cùng hội bạn trong xóm.

Có thể thấy không gian phòng khách của gia đình đã chật kín người, đếm sương sương cũng phải trên 10 cụ bà đang ngồi "tám chuyện". Hầu hết các bô lão của cả khu phố đều tụ tập tại nhà chẳng thiếu một ai. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói rôm rả hệt như ngày tết sum vầy.

Nhìn hình ảnh trong camera, cháu trai liền bật cười vì biết rằng anh đã lo lắng thừa. Trong khi đó, cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú trước tình huống trên. Nhiều người còn cho biết rất ngưỡng mộ tình bạn cũng như tình làng nghĩa xóm nơi cụ bà và gia đình đang sống.

Ai cũng mong khi về già có những hội bạn cùng vui vẻ, tụ tập bên nhau như vậy.

Bên dưới bài chia sẻ, rất đông cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước:

"Cả nhà không ngờ bà đứng đầu nga mi phố",

"Niềm vui tuổi già là đây, ngưỡng mộ cụ quá",

"Có khi cụ mong con cháu thường xuyên ra ngoài hết đi để cụ có nhiều dịp họp hội chị em bô lão",

"Bà nội kiểu: Quẩy thôi các chị em, mấy đứa nhà tui còn lâu mới về",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn