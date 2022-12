Lỡ đụng chiếc máy đầm mini khiến máy 'nhảy múa' loạn xạ, người phụ nữ xử lý lóng ngóng và cái kết

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại tình huống "dở khóc dở cười" khi chẳng may khởi động chiếc máy đầm mini. Sự việc được camera an ninh của cửa hàng bán thiết bị máy móc ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ đến trước một cửa hàng bán thiết bị, máy móc. Trong lúc bất cẩn, người phụ nữ lỡ tay đụng trúng chiếc máy đầm mini. Lúc này, chiếc máy khởi động và "nhảy múa" loạn xạ khiến người phụ nữ không khỏi hoảng loạn.

Tiếp đó, chiếc máy lại di chuyển sang phía cửa hàng bên cạnh, làm ngã chiếc xe máy. Lo lắng chiếc máy sẽ phá hoại nhiều thứ khác nữa, người phụ nữ liền chạy theo chiếc máy đầm này với ý định không cho chiếc máy di chuyển nữa.

Tuy nhiên, do lực của chiếc máy đầm quá mạnh, người phụ nữ sau đó còn bị quật ngã. Chiếc máy đầm này chỉ thực sự đứng im khi có sự xử lý của một người đàn ông.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn