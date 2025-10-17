Chính thức: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026

Theo Thông báo 9441/TB-BNV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 trong 5 ngày liên tục, từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Nếu cộng thêm hai kỳ nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ thực tế có thể lên đến 9 ngày liên tiếp.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Ảnh minh họa)

Về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2026, công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 1/9 đến hết ngày 2/9/2026 (thứ Ba và thứ Tư). Để bảo đảm số ngày làm việc trong tuần, ngày thứ Hai 31/8/2026 sẽ được hoán đổi sang làm việc bù vào thứ Bảy, ngày 22/8/2026. Như vậy, dịp Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 3 ngày.

Đối với người lao động khu vực doanh nghiệp, người sử dụng lao động được quyền quyết định phương án nghỉ Tết và Quốc khánh, nhưng phải thông báo trước ít nhất 30 ngày.

Dịp Tết Âm lịch 2026: doanh nghiệp có thể chọn 1-3 ngày nghỉ cuối năm Ất Tỵ và 2–4 ngày đầu năm Bính Ngọ tùy theo điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Dịp Quốc khánh 2026: nghỉ ngày 2/9 (thứ Tư) và chọn thêm 1 ngày liền kề (1/9 hoặc 3/9).

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, người lao động sẽ được nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự công chức, viên chức hoặc có thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV