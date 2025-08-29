Nghệ An triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy, mô tô xuyên quốc gia

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1998) và Bùi Quang Vĩnh (sinh năm 1999), đều trú tại xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An là các đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Đáng nói cả Đại và Vĩnh đều là các đối tượng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghiện ma túy.

Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh đã lôi kéo, tập hợp nhiều đối tượng bất hảo, trong đó có cả các đối tượng có quan hệ họ hàng và cùng quê với Đại và Vĩnh là Trần Đình Cảnh (sinh năm 2000), trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Như Đức (sinh năm 2001), trú tại xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An để thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô. Hằng ngày, các đối tượng chia nhau thành từng cặp, đi mô tô lắp biển số giả đến các khu chung cư, dãy trọ, nhà hàng,… lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện để trộm cắp tài sản. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều phân công người cảnh giới, thời gian phá khóa, trộm xe chỉ diễn ra từ 30 giây đến 1 phút.

2 đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh.

Cũng liên quan đến ổ nhóm trên, Cơ quan Công an xác định mô tô sau khi được các đối tượng trộm cắp sẽ bán cho Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1997), trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Khôi Nguyên (sinh năm 2009), trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Phạm Huy Hoàng (sinh năm 2006), trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An và Trần Bảo Long (sinh năm 2004) trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An tiêu thụ. Hòng qua mặt lực lượng chức năng, sau khi mua mô tô từ các đối tượng trên, Kiên, Long, Nguyên, Hoàng đã móc nối với một số người trên địa bàn và người quen biết ở bên kia biên giới để đưa xe sang nước ngoài tiêu thụ.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

Xác định đây là ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều đối tượng, thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, bức xúc trong quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 21-28/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vinh Hưng đồng chủ trì, phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các xã: Trung Lộc, Phúc Lộc, Kim Liên, Hoa Quân đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ tính từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện 21 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn nhiều xã thuộc tỉnh Nghệ An, với tổng giá trị tài sản hơn 350 triệu đồng (nhiều vụ việc bị hại không trình báo). Cơ quan Công an cũng đã xác minh, làm rõ 20 bị hại, đồng thời thu hồi và trao trả 16 mô tô tới các nạn nhân.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ.

Việc triệt phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia một lần nữa khẳng định tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an các xã, phường trên địa bàn. Đồng thời, thông qua vụ án, Cơ quan Công an cảnh báo tới quần chúng nhân dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản, đặc biệt là xe máy, mô tô - loại phương tiện dễ bị kẻ gian nhắm tới. Người dân khi phát hiện các đối tượng khả nghi, phương tiện không rõ nguồn gốc, hoặc có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, cần kịp thời báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 08 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Sỹ Đưc - Thủy Hậu

Nguồn tin: Báo VOV