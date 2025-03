Lễ viếng cố nghệ sĩ Quý Bình: Nụ cười di ảnh gây xót xa, mẹ lặng người nhìn con trai lần cuối

11h ngày 6/3, nghệ sĩ ưu tú Quý Bình qua đời sau thời gian dài chóng chọi với bệnh tật. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên tài hoa khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng và thương tiếc. Để tạo điều kiện cho người hâm mộ và bạn bè có thể đến thắp hương, tiễn biệt người quá cố thì gia đình nghệ sĩ Quý Bình tổ chức lễ viếng vào 2 ngày 8/3, 9/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, địa chỉ số 05 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Từ chiều ngày 7/3, một số đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ Quý Bình như Trác Thuý Miêu, Thanh Thức, Đoàn Minh Tài, Mỹ Uyên.... đã đến để dự lễ nhập quan và nhìn mặt nam diễn viên lần cuối. Đến tối cùng ngày, công tác chuẩn bị cho lễ viếng gần như đã toàn tất.

Bức di ảnh được chụp trong giai đoạn nghệ sĩ Quý Bình đang hoạt động nghệ thuật, ở đỉnh sự nghiệp. Đến nay, nhìn lại hình ảnh một thời nam nghệ sĩ nở nụ cười tươi, ánh mắt và khuôn mặt đều toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc khiến ai cũng xót xa, đau lòng. Một trong những lý do nghệ sĩ Quý Bình không chia sẻ về tình trạng bệnh cũng như những hình ảnh giai đoạn cuối đời là để giữ hình tượng đẹp trong mắt công chúng.

Nụ cười trên di ảnh của Quý Bình khiến ai nhìn vào cũng xót xa

Tại lễ viếng, ngoài doanh nhân Ngọc Tiền luôn có mặt để túc trực thì mẹ và các anh em của nghệ sĩ Quý Bình cũng cùng nhau lo lắng cho chặng đường cuối của người quá cố. Khoảnh khắc mẹ nghệ sĩ Quý Bình lặng lẽ, đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía linh cữu và di ảnh của con trai khiến nhiều người không nén được xúc động, rơi nước mắt. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Quý Bình là người hiền lành, luôn hướng về gia đình và dành tình cảm rất đặc biệt, lớn lao cho mẹ.

Mẹ cố diễn viên Quý Bình mặc đồ đen, lặng lẽ nhìn di ảnh con trai (Nguồn: Đinh Hữu Tài)

Linh cữu của NSƯT Quý Bình sẽ được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, địa chỉ số 05 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM. Chương trình tang lễ diễn ra theo lịch trình sau: Lễ viếng bắt đầu từ 14h00 ngày 8/3/2025 đến 12h00 trưa ngày 9/3/2025. Lễ truy điệu được tổ chức vào 13h00 ngày 9/3/2025 (nhằm ngày 10 tháng 2 năm Ất Tỵ). Lễ động quan diễn ra vào 13h30 cùng ngày. Lễ hỏa táng được cử hành tại Tháp Long Thọ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo thông báo của gia đình, tang lễ sẽ miễn phúng điếu, miễn nhận vòng hoa, nhang đèn và lễ vật. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, khách viếng được yêu cầu không livestream, chụp ảnh hay sử dụng hình ảnh tang lễ vì mục đích cá nhân hay tiêu cực nào khác.

Gia đình cố nghệ sĩ mong người đến dự tang lễ không livestream gây ồn ào

Đơn vị tổ chức tang lễ cho diễn viên Quý Bình cũng gửi lời mong khách viếng giữ trật tự, không tập trung hiếu kỳ gây mất an ninh. Đơn vị này cho biết đã tăng cường thắt chặt an ninh trong lễ viếng và động quan sắp tới: "Dự đoán khách viếng sẽ rất đông cũng như người hâm mộ sẽ đổ về rất nhiều nên đội ngũ an ninh của chúng tôi đang đặt sự tập trung cao độ lên hàng đầu. Khi khách viếng đông sẽ có nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn, nhiệm vụ của chúng tôi là để tang lễ diễn ra an toàn, trọn vẹn. Vì sự trang nghiêm và an toàn của tang lễ, kính mong quý vị khách viếng sẽ không hiếu kỳ, tụ tập gây mất trật tự. Xin hãy dành cho anh và gia đình của anh sự tôn trọng nhất định".

Linh cữu nghệ sĩ Quý Bình được hoả táng. Lúc sinh thời, anh có di nguyện mong muốn tro cốt được rải ở biển Cần Giờ - nơi anh từng đóng quân khi tham gia lực lượng biên phòng

