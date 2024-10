Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Lương Cường

Your browser does not support the video tag.

Chiều nay 21/10, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành quy trình bầu ông Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ trước Quốc hội

Tân Chủ tịch nước tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp trước Quốc hội khi nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Lương Cường - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ.

Sau Lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu trước Quốc hội.

