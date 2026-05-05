Lật xe tải, tài xế 49 tuổi tử vong trong ca-bin

Ngày 4-5, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe tải khiến tài xế tử vong trong ca-bin.

Hiện trường vụ lật xe ô tô tải khiến tài xế tử vong trong ca-bin. Ảnh: Hàn Nguyên

Theo đó, khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, ông H.H.D. (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe tải BKS 73H-028.xx kéo theo rơ-moóc chở bột đá đến đổ tại khu vực thôn Bến Hà, xã Cồn Tiên.

Khi tài xế D. đang đổ số bột đá trên thùng xe xuống bãi thì bất ngờ xe bị lật ngang. Vụ việc khiến tài xế D. tử vong trong ca-bin.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động