Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Lập 17 công ty để mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 30/5/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 38 bị can về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Các đối tượng này là những người đại diện pháp luật, kế toán doanh nghiệp của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận đã tham gia vào hoạt động mua bán trái phép 2.400 hóa đơn VAT với tổng trị giá được ghi là trên 1.077 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2025, qua công tác kiểm soát nắm thông tin trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phát hiện dấu hiệu về một nhóm công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách Nhà nước nên đã báo cáo Ban chỉ huy lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Chỉ trong thời gian ngắn, vừa tăng cường nhân lực kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng, vừa rà soát trên toàn địa bàn, trinh sát đã lần ra được đối tượng tham gia vào hoạt động này là Lê Văn Đính ngụ tại địa phương. Tuy nhiên khi bí mật bám theo để xác định quy luật hoạt động cùng phương thức, thủ đoạn và các mối quan hệ, trinh sát phát hiện Đính tuy có nhiều hoạt động, nhưng thực chất chỉ là một mắt xích trong đường dây.

Lần ngược từ Đính, trinh sát khui ra thêm được nhân thân của hai đối tượng khác thường xuyên liên hệ với Đính là Nguyễn Chí Tình và Trần Thị Mến, xong một lần nữa vẫn chưa thể thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng, bởi qua xác minh Tình và Mến cũng chỉ là hai mắt xích như Đính, chỉ hoạt động theo chỉ đạo của người khác.

Việc truy ra kẻ cầm đầu gặp khó khăn bởi tất cả các cuộc liên lạc đều được các đối tượng thực hiện thông qua nói chuyện với nhau bằng ám hiệu được quy định từ trước, đặc biệt cứ sau khi liên lạc xong thì các đối tượng lập tức thu hồi thông tin.

Không thể để cho các đối tượng có thêm thời gian hoạt động, đặc biệt phải nhanh chóng lần ra kẻ cầm đầu nhằm ngăn chặn việc gây hại cho ngân sách, các trinh sát được lệnh phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm soát trên không gian mạng và mở rộng phạm vi truy xét ngoài xã hội. Sau thời gian tiến hành sàng lọc trên diện rộng, đến nửa cuối tháng 11/2025 trinh sát của các đơn vị phối hợp đã xác định được đối tượng cầm đầu là Nuyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Tuyến

Xác định xong đối tượng cầm đầu, trinh sát lập tức chia thành nhiều tổ công tác, trong đó một tổ chịu trách nhiệm xác minh, thu thập các chứng cứ phạm tội, các tổ còn lại thay phiên nhau bám theo từng bước chân của Tuyến mọi lúc, mọi nơi để đảm bảo không mất dấu đối tượng. Đặc biệt, trong trường hợp nếu Tuyến có ý định bỏ trốn thì lập tức khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Trong thời gian này, trinh sát cũng làm rõ Tuyến cùng đám tay chân đã lập ra một chuỗi 17 công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đến ngày 28/11/2025, sau khi củng cố vững chắc chứng cứ phạm tội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với: Lê Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Thuê người đứng đại diện pháp luật để đối phó với cơ quan chức năng

Ngay sau khi bắt Tuyến, Tình, Mến, Đính đưa về khai thác, mặc dù tất cả đều cho rằng mình chỉ làm thuê cho người khác, không quen biết và có mối quan hệ gì với nhau, nhưng khi kiểm tra các loại sổ sách, giấy tờ, điều tra viên phát hiện không chỉ có 4 đối tượng này thực hiện việc mua bán hóa đơn, mà phía sau còn rất đông người giúp sức. Ngay sau khi phát hiện manh mối lớn này, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai lập tức tổ chức nhiều tổ công tác tỏa đi các hướng tiến hành mở rộng điều tra đối với 17 công ty mà Tuyến lập ra, đặc biệt ghi nhận xem các đối tượng nào thường xuyên lui tới hay liên lạc để triệu tập lên hỗ trợ điều tra. Chỉ trong thời gian chưa đầy một tuần thực hiện biện pháp sàng lọc, các tổ công tác đã lên danh sách 38 đối tượng nghi vấn giúp sức cho hoạt động vi phạm pháp luật của Tuyến và hàng trăm trường hợp có giao dịch mua bán hóa đơn của 17 công ty này. Tuy nhiên, khi tìm đến các địa chỉ cư trú thì hầu hết người thân của những đối tượng này đều trả lời rằng họ đã đi làm ăn xa và không có liên lạc về nhà…

Chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn thu được trong lúc khám xét nơi ở của các đối tượng

Xác định sau khi hay tin Tuyến, Đính, Tình, Mến bị bắt, các đối tượng đã tìm cách lẩn trốn để nghe ngóng tình hình đặc biệt không loại trừ khả năng có trường hợp có thể đang tìm đường trốn sang nước ngoài, các trinh sát lập tức chuyển thông tin về nhân thân có kèm theo hình ảnh đối tượng đến Công an các địa phương trên tuyến biên giới và các đồn biên phòng để cùng phối hợp truy xét. Ngoài ra, trinh sát cũng tập trung xác minh tất cả các mối quan hệ các đối tượng, đồng thời vận động những người thân không nên che giấu tội phạm, nếu phát hiện thì động viên họ lên cơ quan Công an trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hơn một tháng sau khi tuyên truyền, vận động mà không một đối tượng nào đến trình diện, trinh sát quyết định thay đổi phương án đánh nhanh sang kiên trì chờ đợi và kiểm soát thật chặt chẽ mối liên lạc. Hướng đi này mặc dù phải mất nhiều thời gian, công sức nhưng đã cho kết quả cao khi lần lượt từng đối tượng bị cơ quan Công an truy ra nơi lẩn trốn và đưa về lập hồ sơ xử lý trước pháp luật. Đến ngày 30/5/2026 khi đối tượng cuối cùng phải tra tay vào còng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu ngân sách Nhà nước”.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu các đối tượng đều tìm cách né tránh các câu hỏi của điều tra viên và cũng đồng loạt khẳng định không quen biết nhau. Chỉ đến khi hàng loạt bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng được đưa ra thể hiện thời gian xuất hóa đơn, số tiền ghi trên hóa đơn và bán cho đơn vị nào thì tất cả mới cúi đầu nhận tội. Tất cả 38 đối tượng cũng đồng loạt khai rằng mình chỉ là những người được thuê đứng đại diện pháp luật hoặc làm kế toán doanh nghiệp cho các công ty mà Tuyến lập ra và chỉ thực hiện các hoạt động theo sự chỉ đạo của anh ta. Kể cả Mến, Đính, Tình cũng xác nhận như vậy bởi hóa đơn được xuất theo dạng điện tử nên Tuyến kiểm soát hoàn toàn.

Nguyễn Văn Tuyến và 3 tay chân đắc lực Mến, Đính, Tình

Ngược với 38 đối tượng trên, Nguyễn Văn Tuyến mặc dù nhận đã mở 17 công ty để in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu ngân sách Nhà nước, nhưng lại không nhận thu phí trên toàn bộ số tiền trên 5.000 tỷ đồng được viết trên hóa đơn, mà cho rằng chỉ thực hiện một phần, còn lại các đối tượng được thuê đứng đại diện pháp luật hoặc kế toán cũng tự ý bán riêng để thu lợi. Ngoài ra, Tuyến còn khai tất cả các công ty lập ra đều hoạt động dưới vỏ bọc là độc lập và hắn đứng sau điều hành chứ những giám đốc, kế toán thuê không biết của cùng một chủ, còn lại tuyệt nhiên Tuyến không hé răng nửa lời về những “đối tác” thường xuyên mua hóa đơn của mình.

Do tính chất của vụ việc hết sức phức tạp nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng nên thông báo kêu gọi những cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn hãy nhanh chóng hợp tác, đến Phòng Cảnh sát kinh tế số 1304 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai trình diện để được xem xét, xử lý theo quy định và nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Gia

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân