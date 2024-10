Lập hội đồng xét kỷ luật hiệu trưởng giật micro, chỉ mặt hội trưởng phụ huynh

Bà Đinh Thị Bùi Chung, hiệu trưởng từng gây xôn xao dư luận vì chỉ mặt hội trưởng phụ huynh khi người này phát biểu về khuất tất xã hội hóa mua tủ trong lễ tổng kết - Ảnh cắt từ clip của phụ huynh

Ngày 11-10, ông Nguyễn Bắc Việt, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - xác nhận huyện này vừa thành lập hội đồng xét kỷ luật đối với bà Đinh Thị Bùi Chung, hiệu trưởng Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt.

Thông tin mới vụ hiệu trưởng giật micro, chỉ mặt hội trưởng phụ huynh tại lễ tổng kết

Theo ông Việt, trước khi lập hội đồng kỷ luật, huyện cũng đã tổ chức buổi kiểm điểm với bà Chung. Thanh tra huyện Minh Hóa cũng đã có kết luận thanh tra về những hoạt động của trường này.

Đoàn thanh tra xác định nhà trường được tài trợ 19 tủ đựng đồ dùng cá nhân cho học sinh. Nhà trường lập tổ tiếp nhận tài trợ. Nhưng nhà trường lại đứng ra tiếp nhận chứ không phải là tổ tiếp nhận tài trợ.

Tại biên bản bàn giao số tủ này, có sự không thống nhất của bên tài trợ tủ, khi ghi ban chấp hành hội phụ huynh các lớp, mục khác lại ghi đơn vị tài trợ tủ là ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường.

Những chiếc tủ được hội phụ huynh tài trợ tại Trường mầm non số 1 Quy Đạt - Ảnh: Quốc Nam

Bên cạnh đó, lãnh đạo trường này còn bị phát hiện nhiều vi phạm về tài chính. Trong đó có việc chi vượt quy định nhiều khoản; chi tiếp khách nhưng lại không có biên bản làm việc trước đó.

Thu tiền lao động 20.000 đồng mỗi trẻ một tháng, trong khi quy định chỉ được thu 14.000 đồng mỗi em.

Đoàn thanh tra đề nghị căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật với bà Chung, cũng như hoàn trả các khoản thu chi sai.

"Ngoài những vi phạm về tài chính cũng như quản lý, chúng tôi cũng sẽ xét lỗi hành vi không đúng mực trong lễ tổng kết năm học của bà Chung. Hội đồng kỷ luật sẽ bỏ phiếu và đưa ra mức kỷ luật cuối cùng", ông Việt nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, những ngày cuối tháng 5, mạng xã hội tại Quảng Bình xôn xao trước những đoạn clip tại lễ tổng kết năm học của Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa, Quảng Bình). Những clip này ghi lại cảnh bà Đinh Thị Bùi Chung, hiệu trưởng giật micro, chỉ mặt hội trưởng phụ huynh và ngăn cản người này nói về những khuất tất trong việc nhà trường xã hội hóa mua tủ đựng đồ cho các lớp.

