Lãnh đạo bộ ngành, địa phương không dự lễ hội nếu không được phân công

Du khách đi lễ hội chùa Hương - Ảnh: T.ĐIỂU

Công điện nêu rõ trong dịp Tết, sau Tết Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025 đã và đang diễn ra nhiều hoạt động lễ hội thu hút đông đảo nhân dân tham dự ở các địa phương trên cả nước.

Không tổ chức và tham dự các lễ hội tràn lan, lãng phí

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định tại chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025.

Cùng đó là các chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản khác liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp ngành, địa phương, nhân dân và khách du lịch.

Đặc biệt là với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tổ chức và tham dự lễ hội. Tuyệt đối không tổ chức và tham dự các lễ hội tràn lan, lãng phí; nhất là lợi dụng để tác động, hoạt động mê tín dị đoan...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội để trục lợi, tác động tiêu cực, nhất là tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên thực hiện tốt các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội xuân, phù hợp nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các địa điểm tổ chức lễ hội.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn việc thực hiện tốt các quy định pháp luật về tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội trên địa bàn.

Không đi lễ hội giờ hành chính, không sử dụng xe công

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết, không chèo kéo và ép giá, ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch, lễ hội, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc…

Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cán bộ, người lao động thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về tổ chức, tham dự các hoạt động lễ hội; bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao tinh thần nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên.

Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, trong sáng trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động. Không tổ chức du xuân, chúc Tết trong giờ làm việc, làm ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ giải quyết công việc, nhất là đối với nhân dân địa phương.

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các hộ kinh doanh bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ. Các lực lượng chức năng sắp xếp, phân luồng, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông tại khu vực lễ hội.

Các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên tham gia theo dõi, đôn đốc triển khai và phản ánh kịp thời cho các cơ quan chính quyền gần nhất, các cơ quan báo chí về những hoạt động không đúng quy định của Đảng và nhà nước của các cá nhân, tập thể để xử lý kịp thời, hiệu quả.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ