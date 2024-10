Làm rõ vụ TNGT chết người ở khu vực rào chắn sửa chữa Quốc lộ 1A

Ngày 3/10, đoàn công tác do Đại tá Đăng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh cùng đại diện Khu quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam); Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh, UBND huyện Cẩm Xuyên và đơn vị thi công sửa chữa đã có mặt tại hiện trường khu vực thi công sửa chữa cầu Trung ở Km531+290 Quốc lộ 1A – địa điểm xảy ra vụ TNGT khiến một người tử vong lúc 23h ngày 1/10.

Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường vụ TNGT chết người để làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Trần Hoài Nam, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay: Lúc 23h ngày 1/10, anh Nguyễn Phú C. (SN 1988), trú xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, nhân viên một cơ sở chiết xuất gas ở xã Cẩm Thịnh điều khiển xe mô tô mang BKS 38B1-668.83 di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc từ chỗ làm việc trở về nhà.

Khi tới cầu Trung ở Km531+290 tuyến Quốc lộ 1A, xe mô tô của anh C. tông vào hệ thống rào chắn, biển báo khu vực thi công sửa chữa cầu, dẫn tới tử vong. Qua kiểm tra, anh C. có đầy đủ giấy tờ xe, giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm và sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện (kết quả xét nghiệm có cồn trong máu).

Thời điểm xảy ra vụ TNGT, trời đang có mưa lớn. Khu vực thi công sửa chữa cầu Trung có rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo. Cách địa điểm thi công, nhà thầu cũng có cắm các biển cảnh báo, biển giới hạn tốc độ 70km/h và 50km/h.

Thượng tá Trần Xuân Sinh, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh thông tin: Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, Phòng CSGT là một trong những đơn vị có mặt đầu tiên để phân luồng giao thông, phối hợp làm rõ vụ việc và đã quay video ghi nhận lại hiện trường.

“Thời điểm xảy ra vụ TNGT, khu vực thi công sửa chữa cầu Trung dù có bố trí rào chắn, dây chăng, cọc tiêu, biển báo, đèn cảnh báo nhưng vẫn còn sơ sài khiến người đi đường khó quan sát từ xa, chỉ khi lại gần mới nhìn thấy, nhất là về ban đêm, gây khó cho quá trình lưu thông của người dân”, Thượng tá Trần Xuân Sinh đánh giá.

Hệ thống đảm bảo ATGT ở khu vực thi công sửa chữa cầu Trung ở thời điểm xảy ra TNGT chết người (ảnh trái) được bố trí sơ sài; sau khi vụ việc xảy ra đã được đơn vị thi công bố trí bài bản và cắt cử người trông coi (ảnh phải).



Quá trình làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) – chủ đầu tư dự án và Công ty CP 379 Việt Nam – đơn vị thi công đã báo cáo về quá trình thi công, việc thực hiện đảm bảo ATGT ở các vị trí thi công, trong đó có cầu Trung.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe các đơn vị báo cáo, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên tích cực điều tra, làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công cần thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATGT tại đoạn tuyến, vị trí vừa thi công vừa khai thác trên tuyến Quốc lộ 1A; thường xuyên bám sát diễn biến thời tiết, nhất là thời điểm có mưa to, gió lớn để điều chỉnh, bổ sung hệ thống ATGT, đảm bảo cho người và phương tiện qua lại an toàn.



