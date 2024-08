Xe ô tô đâm xuyên rào chắn, lao xuống nước như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, tài xế Chananthida Ditsaya-akaranon, 39 tuổi, đang trên đường đón khách du lịch ở tỉnh Surat Thani, Thái Lan thì hệ thống phanh của xe ô tô bị hỏng vào sáng ngày 4/8.

Đoạn phim CCTV cho thấy chiếc xe mất kiểm soát đã suýt tông vào một người dân địa phương trước khi đâm xuyên qua lan can rồi rơi xuống nước.

Chiếc xe ô tô lao xuống nước.

Các sĩ quan của đồn cảnh sát Ban Ta Khun đã đến hiện trường để giải cứu Chananthida khỏi chiếc xe ô tô đang chìm. Cô vẫn tỉnh táo, nhưng bị trật khớp cổ tay trái và bị thương ở mặt. Nữ tài xế đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Sau đó, một chiếc cần cẩu đã được điều động vào khoảng 3h30 chiều để kéo chiếc xe bị chìm lên khỏi nước. Cản và gương chiếu hậu của chiếc xe bị hư hỏng trong vụ tai nạn.

Chiếc xe du lịch đã được kéo đến một bãi đa năng trong khu vực.

Adithep Onmuangdong, 21 tuổi, một trong những người điều khiển thuyền tại đập cho biết anh đang đứng gần hiện trường thì chiếc xe lao tới.

Anh ấy nói: "Tôi nghe thấy tiếng động cơ lớn và tiếng va chạm trước khi thấy chiếc xe ô tô bay qua đầu tôi và rơi xuống nước. Mọi người chạy đến hiện trường và giúp giải cứu tài xế khỏi xe.

Tôi bị sốc. Tôi chưa bao giờ thấy một vụ tai nạn như vậy trước đây. Giống như một cảnh trong phim vậy".

Adithep nói thêm rằng thật may là chiếc xe không làm hỏng bất kỳ chiếc thuyền nào trên đập.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn