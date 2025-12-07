Diễn viên Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm cắp ở Lâm Đồng là ai

Theo thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng, Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) tới cơ quan công an vào sáng 6/12 để trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị, gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác. Hoa hậu Mexico bị mất tài sản khi tham gia một sự kiện sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo, tại Quảng trường Lâm Viên.

Tối 6/12, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái - người lấy trộm túi xách chứa nhiều tài sản giá trị của Hoa hậu Mexico. Tại cơ quan công an, Nguyễn Lâm Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp lại tài sản đã lấy trộm.

Thông tin Nguyễn Lâm Thái bị bắt vì tội trộm cắp gây chú ý trên mạng xã hội. Nguyễn Lâm Thái sinh năm 2000 tại TP.HCM, từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Bên cạnh vai trò diễn viên, người này còn có một số hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an.

Trên trang cá nhân với gần 70.000 lượt theo dõi, Lâm Thái thường xuyên chia sẻ các bức hình chụp cùng thí sinh tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, hay hỗ trợ công việc hậu trường tại một số show hoa hậu.

Ngoài ra, đối tượng cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Nhiều clip Lâm Thái đi làm từ thiện thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trước đó, vào năm 2022, Nguyễn Lâm Thái khoe được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu "Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu" trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế.

Hiện tại, vụ việc Nguyễn Lâm Thái trộm cắp tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn