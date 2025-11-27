Làm rõ vụ tài xế ô tô chống đối CSGT

Ngày 27/11, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đang tạm giữ phương tiện ô tô, đồng thời xác minh người điều khiển phương tiện có hành vi chống đối CSGT đang thi hành công vụ.

“Công an nghi ô tô này gắn biển số giả, hiện đang điều tra xác minh chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện”, Công an cho hay.

Trước đó, khoảng 8h39' ngày 23/11, trên đường Tỉnh 816, đoạn qua xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, tổ CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tài xế có hành vi chống đối CSGT đang thi hành công vụ.

Ngay lập tức, CSGT sử dụng mô tô đặc chủng đuổi theo, tuy nhiên tài xế điều khiển xe ô tô liên tục lái xe ép xe lực lượng thi hành công vụ.

Chạy một đoạn khá xa, CSGT chặn trước đầu ô tô yêu cầu người điều khiển bước xuống.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái xe ô tô húc ngang đầu xe mô tô đặc chủng của CSGT làm xe ngã xuống đường, cán bộ CSGT nhanh chóng ra khỏi xe tiến lại yêu cầu tài xế mở cửa nhưng đối tượng tiếp tục lái xe bỏ chạy với tốc độ nhanh.

Bị truy đuổi quyết liệt, tài xế chạy vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại xe ô tô rời đi.

Hành vi này được camera an ninh lắp đặt trên tuyến đường ghi lại. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn