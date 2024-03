Làm rõ việc TikToker Nhật Hải Biết Tuốt nói 'Sài Gòn là nơi lý tưởng cho tội phạm hoạt động'

TikToker đăng clip với tiêu đề "GIẬT BIM BIM Ở SÀI GÒN" - Ảnh chụp màn hình

Tối qua 14-3, mạng xã hội TikTok xôn xao với một video clip trên kênh "Nhật Hải Biết Tuốt" với tựa đề "GIẬT BIM BIM Ở SÀI GÒN", có nội dung mang tính phân biệt vùng miền gây bức xúc.

Your browser does not support the video tag.

Xôn xao clip trên kênh ‘Nhật Hải Biết Tuốt’ có nội dung phân biệt vùng miền gây bức xúc

Cụ thể, đoạn clip độc thoại được đăng trên kênh TikTok trên mở đầu với câu hỏi "đố các bạn biết vì sao ở Sài Gòn thường hay bị giật điện thoại, giật dây chuyền, giật túi xách, rồi còn giật cả bim bim nữa…?".

Đoạn clip này chèn hình ảnh camera ghi cảnh nhóm thanh niên giật túi bánh ở một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn quận Bình Thạnh và vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ, chưa có một kết luận nào quy tội nhóm thanh niên.

Tuy nhiên TikToker trong clip suy luận rằng "ở trong Sài Gòn họ nhậu nguyên ngày nguyên đêm, chắc là các cụ nhậu đang hết xoài, hết ổi nên tranh thủ giật bim bim để nhậu tiếp...

Nhậu ở ngoài Bắc này món ăn tràn lan ra, còn trong Sài Gòn chỉ quả cóc, quả ổi, gói bim bim mà tới đêm luôn, thật sự mình nể văn hóa nhậu ở Sài Gòn ở điểm này".

Nam thanh niên trong clip tiếp tục giải thích lý do "vì sao ở Sài Gòn nhiều trộm cắp" là do văn hóa. "Ở Hà Nội nhá, giật túi nhá, giật bim bim nhá, giật chó nhá, cả đám nó vây từ đầu ngõ này đến đầu ngõ kia, sau đó nó bụp cho thì thôi rồi.

Ở Sài Gòn ấy thân ai biết người đó, kể cả thấy cũng mặc kệ, tao còn việc của tao, mày bị giật kệ mày, nên Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng cho tội phạm hoạt động", nam thanh niên huyên thuyên.

Đoạn clip độc thoại chèn âm thanh cười cợt, chế giễu này thu hút gần 3.000 lượt thích và nhanh chóng trở thành cuộc "khẩu chiến" với hơn 280 lượt bình luận có nội dung phân biệt vùng miền.

Theo tìm hiểu, kênh "Nhật Hải Biết Tuốt" có gần 900.000 lượt theo dõi và 30,5 triệu lượt thích.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Hồi - phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - cho biết sở đã nhận được thông tin vụ việc và sẽ tiến hành tìm hiểu để làm rõ.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ