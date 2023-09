Làm rõ dấu hiệu lạm thu lên đến gần 9 triệu đồng đầu năm học mới

Trước đó, ngày 10-9, mạng xã hội xôn xao trước bảng kê tiền thu đầu năm tại Trường THPT Thanh Miện III, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Trong bảng kê thu gồm có 21 khoản thu với số tiền 8,7 triệu đồng. Trong đó, xã hội hóa 300.000 đồng, gửi xe 360.000 đồng/năm; đồng phục 1.464.000 đồng, bảo hiểm thân thể 300.000 đồng/năm; học thêm hè 920.000 đồng; học thêm 2.176.000 đồng; sổ liên lạc điện tử 150.000 đồng/năm...

Hình ảnh bảng kê thu này ngay sau khi được đưa lên mạng đã gây được sự quan tâm của dư luận, các phụ huynh bức xúc khi khoản thu quá lớn, cao gần gấp đôi thu nhập của nhiều phụ huynh. Đáng chú ý, nhiều khoản thu vô lý, cao hơn nhiều trường như tiền học, sổ liên lạc điện tử, photocopy, xã hội hóa...

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Hy, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III, cho hay đây là bảng kê do giáo viên chủ nhiệm lớp 10D của trường lập và gửi cho phụ huynh học sinh. Sau đó, một người khác không phải phụ huynh của trường đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III thông tin thêm ngay khi nhận được thông tin có bảng kê các khoản thu của trường trên mạng xã hội, trường đã tổ chức đoàn xác minh và giải thích, làm rõ các nội dung thu trên đối với người trực tiếp đăng tải bảng kê lên mạng xã hội.

Cũng theo ông Phạm Văn Hy, trong số các khoản thu được đăng tải trên mạng này, nhiều khoản không phải theo kế hoạch của nhà trường.

Cụ thể, năm học 2023-2024, do chưa có quy định cụ thể của UBND tỉnh Hải Dương về việc thu học phí nên nhà trường chưa có thông báo chính thức, tuy nhiên, trong khi đó khoản thu học phí được lan truyền trên mạng là 420.000 đồng/kỳ.

Tiền gửi xe (nếu phụ huynh nhất trí), nhà trường sẽ thu cả năm mức xe đạp 100.000 đồng/xe/năm, xe máy, xe đạp điện, máy điện 200.000 đồng/xe/năm, tuy nhiên theo khoản thu của lớp 10D lại là 360.000 đồng/xe/năm.

Giải thích về số tiền đồng phục lên tới 1.464.000 đồng, vị Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III cho hay đây là tiền đồng phục của học sinh khối 10 để dùng 3 năm học tại trường. Khối 11, 12 chỉ đăng ký mua bổ sung thêm nếu cần.

Một số khoản thu như sổ liên lạc điện tử (dự kiến) là 100.000 đồng/học sinh/năm nếu phụ huynh nhất trí. Về quỹ lớp, giáo viên chủ nhiệm thống nhất thu, chi quỹ lớp và thu theo hoạt động thực tế của từng lớp....

Khoản thu xã hội hóa 300.000 đồng như trong bảng kê trên mạng xã hội, nhà trường có kế hoạch trả nợ công trình làm lại cổng trường, lan can cầu đi vào trường và làm đường điện gồm: Cột điện, đường điện các thiết bị phụ trợ kéo từ trạm biến thế về các dãy nhà phòng học phục vụ cho việc lắp điều hòa và các thiết bị giảng dạy học tập của học sinh trong từng lớp học….

Vì vậy, nhà trường kêu gọi các tổ chức, cá nhân, phụ huynh ủng hộ tự nguyện bằng tiền mặt với số tiền dự kiến là 300.000 đồng nhưng không cào bằng. Khi phụ huynh nhất trí 100%, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, xin ý kiến để tiến hành. Những nội dung trên có văn bản gửi giáo viên chủ nhiệm khối 10 và các đại diện cha mẹ học sinh khối 11, 12 và được triển khai tới toàn thể phụ huynh họp tại các lớp.

Với nội dung quỹ lớp lên tới 500.000 đồng, ông Hy giải thích trường không chỉ đạo thu mà giáo viên thu giúp lớp dùng để ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, hoạt động tập thể như văn nghệ, thể dục thể thao... và giao cho lớp trưởng quản lý. Cũng theo ông Hy, các khoản quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh cũng không phải khoản thu của nhà trường mà do Hội phụ huynh, của lớp tự thu.

"Trước đó trường đã thống nhất, chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thông báo dự kiến các khoản thu nhưng giáo viên này tự ý thêm một số khoản thu khác hoặc có khoản thu hơi cao"- ông Hy khẳng định.

Trường THPT Thanh Miện III (huyện Thanh Miện).

Về việc vì sao các khoản thu của lớp 10D lại khác so với chỉ đạo của nhà trường, ông Hy cho hay giáo viên chủ nhiệm lớp giải thích do khi đang lập bảng thống kê thì nhà có việc đột xuất nên vội không kiểm tra, đối chiếu, gây sai sót, lệch thông tin so với bản thông báo trong kế hoạch dự kiến đóng góp của nhà trường.

Trước sự việc trên, ngày 11-9, Đoàn công tác của huyện Thanh Miện do ông Khổng Quốc Toản, Phó chủ tịch UBND huyện đã đến trường làm việc, nắm bắt tình hình.

Đoàn công tác đã chỉ ra nhiều khoản dự kiến thu của trường như tiền gửi xe đạp, tiền nước uống, sổ liên lạc điện tử, ghế ngồi... không đúng quy định trong Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân…

Các khoản thu bắt buộc, tự nguyện, thỏa thuận chưa rõ ràng, quy trình thực hiện chưa bám sát các văn bản quy định.

Đoàn công tác đã đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường rà soát lại toàn bộ các khoản dự kiến sẽ thu theo đúng quy định và báo cáo về UBND huyện.

