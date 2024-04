Làm quen phụ nữ ngồi một mình trong bệnh viện, cho uống thuốc an thần rồi cướp tài sản

Huỳnh Ngọc Trâm tại cơ quan công an - Ảnh: C.A.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 22-4, Công an phường 12 (quận 5) tiếp nhận tin báo của chị T. (quê tỉnh Long An) về việc bị kẻ gian lấy mất tài sản vào ngày 10-4.

Nạn nhân mê man sau khi uống ly nước của kẻ gian

Cụ thể, trong khi chị T. đang ngồi tại khu vực chờ của khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) thì có một phụ nữ tiếp cận, trò chuyện để tạo lòng tin rồi đưa cho chị T. uống một ly nước. Sau đó, chị T. mê man và bị người phụ nữ lấy tài sản. Do bận chăm sóc cha ruột đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nên đến ngày 22-4, chị T. mới đến cơ quan công an trình báo.

Căn cứ lời khai, chứng cứ ban đầu thu thập được, ngày 24-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời nhận định khả năng đối tượng sẽ tiếp tục gây ra các vụ án tương tự nên cần xác lập chuyên án để chủ động, tập trung đấu tranh, ngăn chặn.

Kẻ gian cho nạn nhân uống thuốc an thần rồi cướp tài sản

Lúc 6h30 ngày 24-4, Công an phường 12 (quận 5) tiếp tục tiếp nhận tin báo của chị H. (quê tỉnh Tiền Giang) về việc bị kẻ gian lấy tài sản vào khoảng 17h ngày 23-4 với cùng thủ đoạn như trên.

Nhận định hai vụ trên do cùng một đối tượng thực hiện, Ban chỉ huy Công an quận 5 đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, tập trung toàn bộ lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng, không để đối tượng tiếp tục gây án.

Khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của bệnh viện, đến 11h ngày 25-4, Công an quận 5 phối hợp Công an phường 15 (quận Tân Bình) đưa Huỳnh Ngọc Trâm về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do không có tiền tiêu xài nên Trâm đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Trâm tiếp cận những phụ nữ ngồi một mình tại khu vực trong bệnh viện, sau đó trò chuyện để tạo lòng tin, rồi đưa nạn nhân uống một ly nước có pha thuốc an thần, sau khi nạn nhân mê man thì Trâm cướp tài sản và tẩu thoát. Với thủ đoạn như trên, Trâm đã thực hiện hai vụ cướp tài sản, gồm của chị T., chị H..

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26-4 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Ngọc Trâm về tội "cướp tài sản". Đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: NGỌC KHẢI - MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ