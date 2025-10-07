Làm giàu từ cây hương bài trên mảnh đất khô cằn

Cây hương bài hay còn được gọi là hương lâu hoặc huệ rừng, dẻ quạt, rẻ quạt hoặc xưởng quạt, lưỡi đòng, cát cánh lan, san gian lan. Trong đó, nguồn gốc của tên gọi hương bài là do đây là loại cây được dùng làm nhang, hương để thắp và dáng cây nhìn giống cỗ bài.

Cây hương bài thường mọc hoang ở các tỉnh phía Bắc như Thái Bình hoặc được trồng thành khóm ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Cây như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cây sống trong đất vườn hoặc đất mùn, ở cả ngoài nắng hoặc trong bóng râm. Cây nở hoa vào mùa hè, khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, đến cuối mùa thu có thể đào lên để lấy thân, rễ rồi mang rửa sạch, phơi khô làm hương.

Cây hương bài sinh trưởng tốt trên mảnh đất Quỳnh Thắng khô cằn

Hiện tại, vợ chồng anh Lê Văn Phương sở hữu hàng ha diện tích trồng cây hương bài, và được biết đến như là đầu mối chuyên cung cấp cây hương bài giống và cây hương liệu cho những người có nhu cầu trên địa bàn.

Chia sẻ về việc bén duyên với cây hương bài, anh Phương cho biết: “Sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp nông lâm, mình quyết định quay lại mảnh đất Quỳnh Thắng quanh năm khô cằn, nắng gió để lập nghiệp. Vốn có niềm đam mê với các loại cây trồng, con giống, mình ấp ủ việc sẽ chăn nuôi lợn rừng. Bên cạnh việc xúc tiến chăn nuôi, tôi cũng tìm hiểu loài cây phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để đưa về trồng. Và trong rất nhiều loại cây được thử nghiệm, cây hương bài đã sinh trưởng và phát triển rất tốt”.

Tìm được cây trồng phù hợp, bản thân anh Phương rất muốn phủ xanh những ngọn đồi cằn cỗi của quê hương mình bằng cây hương nhưng việc trồng ra nhiều nhưng không ai mua cũng khiến anh lo lắng. Thế rồi, cơ hội mở ra khi nhiều người dân ở xã Quỳnh Thắng tiếp cận cây trồng này và quyết định trồng đại trà.

Diện tích trồng cây hương bài ở xã Quỳnh Thắng rất lớn nên đã hình thành nên một vùng nguyên liệu cho những đầu mối làm hương trầm. “Ban đầu, mọi người chỉ mang tâm lý trồng thử nhưng khi thấy cây hương phát triển nhanh, tươi tốt, năng suất ổn nhiều người đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích. Thời điểm tốt nhất để trồng cây là từ tháng 7 âm lịch đến tháng 12 âm lịch. Từ khi trồng đến khi thu hoạch được cây hương bài phải mất đến 12 tháng”, anh Phương chia sẻ thêm.

Sau nhiều năm trồng cây hương bài, giờ đây anh Phương đang cung cấp thêm cây giống cho người có nhu cầu

Không chỉ gia đình anh Phương, hiện nay, phần lớn người dân xã Quỳnh Thắng đều sở hữu cho mình những mảnh đất phủ xanh cây hương bài. Giá bán cây hương bài thương phẩm rất ổn định nên tính ra mỗi sào 500 mét đất người dân có thể thu về cho mình số tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng.

Là cây trồng phù hợp với những nơi đất khô cằn, cây hương bài đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở xã Quỳnh Thắng. Ông Lê Văn Sơn cùng trú xóm 1, xã Quỳnh Thắng cho biết: “Hầu hết người dân trong xã đều trồng cây hương bài, đây là giống cây được mệnh danh là cây “xóa đói, giảm nghèo” cho người dân trong xã. Cây trồng ít phải chăm sóc, dễ sống nên chúng tôi có nguồn thu nhập ổn định từ loại cây này nên cuộc sống ổn định hơn hẳn”.

Hiện tại, ngoài trồng cây hương bài thương phẩm, gia đình anh Phương còn cung cấp cây hương bài giống cho những người có nhu cầu. Anh Phương luôn quan niệm rằng, lập nghiệp, làm giàu ở đâu không quan trọng, quan trọng là hướng đi như thế nào để hiệu quả. Hiện tại, gia đình anh Phương đang có nguồn cây giống hương bài nên ai có nhu cầu liên hệ:

Anh Phương (địa chỉ: Thôn 2, xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An)

Số điện thoại: 0969.430.999 - 0988.173.678

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn