Xúc động lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma

Cách đây 36 năm, vào sáng 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã quả cảm tạo thành “Vòng tròn bất tử” bước vào cuộc chiến không cân sức bảo vệ vùng đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao.

Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma

Tại lễ tưởng niệm, Đoàn công tác thành kính tưởng nhớ, tri ân 64 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Buổi lễ diễn ra trong không khí linh thiêng và xúc động, nhiều người không kìm được nước mắt. Anh Nguyễn Khắc An, phóng viên báo Nghệ An chia sẻ, bạn của anh- Liệt sĩ Lê Bá Giang cùng đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu không cân sức tại Gạc Ma 36 năm trước. Anh thực sự xúc động khi lần đầu đến Trường Sa và được dự buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ, trong đó có người bạn của mình.

“Dự buổi lễ tưởng niệm rất xúc động, cảm giác như gặp lại được bạn của mình. Tuy nhiên, chỉ có thể thắp cho bạn cây hương, châm cho bạn điếu thuốc, gửi cho bạn bông hoa, con hạc. Tôi có mang theo 1 nắm đất ở đất liền ra đây gửi tới bạn và đồng đội. Mong bạn cùng đồng đội phù hộ cho mọi người mạnh khoẻ, an lành, cho đất nước hoà bình và phát triển. Tổ quốc đã ghi công bạn. Tôi muốn nói rằng, quê hương, gia đình, bạn bè luôn luôn nhớ và tự hào về bạn”, anh Nguyễn Khắc An cho biết.

Anh Nguyễn Khắc An thả nắm đất quê hương gửi bạn- Liệt sĩ Lê Bá Giang

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ thả vòng hoa, lễ vật, cùng những cánh hạc giấy và hoa đăng để tưởng nhớ tới anh linh các anh hùng liệt sĩ. Trung tá Bùi Văn Quê, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân khẳng định, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nguyện tiếp nối truyền thống anh hùng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.

“Chúng tôi những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đang tiếp nối truyền thống bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, chúng tôi xin hứa với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và các thế hệ cha anh đi trước cũng như đồng bào cả nước trong mọi hoàn cảnh cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chúng tôi trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, quyêt tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống”, Trung tá Bùi Văn Quê nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm:

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ- Phó Lữ trưởng Lữ đoàn 146- Trưởng đoàn công tác chủ trì Lễ tưởng niệm

Thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma

Thả lễ xuống sóng nước Trường Sa

Lễ tưởng niệm tổ chức trên boong tàu 571

Nghi thức thả vòng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hải quân đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Lễ tưởng niệm tổ chức trang nghiêm thể hiện sự tri ân các liệt sĩ

Thả hạc giấy cầu nguyện hương hồn liệt sĩ siêu thoát

Hạc giấy và hoa cúc trong lễ tưởng niệm

Hạc giấy và hoa cúc được các thành viên đoàn công tác tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma

Dâng hương

Các chiến sĩ hải quân tham dự lễ tưởng niệm

