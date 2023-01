Kỹ sư xây dựng “rút ruột” công trình, chiếm đoạt gần 120 triệu đồng

Ngày 9/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Tuấn (SN 1994), trú tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 BLHS năm 2015.





Bị can Phạm Anh Tuấn. (Ảnh: CANA).

Trước đó, ngày 2/1/2023, Công an thị xã Cửa Lò tiếp nhận đơn trình báo của một công ty có địa chỉ tại thành phố Vinh về việc bị thất thoát tài sản, vật tư tại công trình thi công nhà biệt thự do số liệu đối chiếu ban đầu với khối lượng thực tế công trình có sự chênh lệch.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị xã Cửa Lò nhanh chóng tiến hành xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Đến ngày 4/1/2023, lực lượng Công an làm rõ đối tượng Phạm Anh Tuấn đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bớt xén, chiếm đoạt tài sản mà mình chịu trách nhiệm quản lý.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn là cán bộ kỹ thuật hiện trường, được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý thi công các nhà biệt thự thuộc dự án; đồng thời đề xuất, tiếp nhận, ký giao nhận, quản lý, sử dụng vật tư, máy móc, thiết bị tại công trường.

Ngoài ra, Tuấn còn có nhiệm vụ lập, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán của tổ đội thi công và nhà thầu phụ; đọc bản vẽ kỹ thuật, kiểm tra, kiểm soát khối lượng thi công xây dựng của công trình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến ngày 26/12/2022, Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt số tiền gần 118 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khải Huy

Nguồn tin: baovephapluat.vn