Kỷ niệm 51 năm thống nhất: Nhìn từ góc độ lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, kết thúc trọn vẹn cuộc trường chinh hơn ba mươi năm giành độc lập, thống nhất đất nước. Sau 51 năm, chiến thắng ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là một “di sản chiến lược” quý giá, chứa đựng những bài học sâu sắc về nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng, và tư duy quốc phòng mang tầm thời đại. Nhìn lại sự kiện lịch sử này dưới góc độ quân sự - chiến lược, chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị bền vững và khả năng vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới.

Bối cảnh chiến lược và quyết tâm lịch sử

Chiến thắng 30/4/1975 không phải là kết quả của một trận đánh đơn lẻ, mà là đỉnh cao của cả một quá trình chuẩn bị lâu dài, bài bản và có tính chiến lược cao. Sau Hiệp định Paris năm 1973, tương quan lực lượng trên chiến trường miền Nam đã có sự thay đổi quan trọng. Mỹ và Đồng minh rút quân khỏi miền Nam, nhưng vẫn để lại một hệ thống chính quyền và quân đội tay sai Sài Gòn với tiềm lực quân sự lớn. Tuy nhiên, điểm yếu cốt tử của đối phương lại nằm ở thế trận chiến lược thiếu ổn định, tinh thần sa sút và phụ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài.

Xe tăng thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 tiến chiếm Dinh Độc Lập. Ảnh Tư liệu

Trong khi đó, phía cách mạng đã kịp thời nắm bắt thời cơ, đánh giá đúng tình hình và đề ra quyết tâm chiến lược táo bạo: Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời gian ngắn nhất. Quyết tâm ấy được thể hiện rõ trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là chủ trương “Đánh nhanh, thắng nhanh” khi thời cơ chiến lược xuất hiện.

Từ góc độ quân sự, đây là một bước chuyển quan trọng trong tư duy chỉ đạo chiến tranh: Từ chiến tranh kéo dài sang tổng tiến công chiến lược trong thời gian ngắn. Điều này thể hiện sự nhạy bén trong đánh giá thời cơ, cũng như bản lĩnh dám quyết, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo cách mạng.

Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ chiến lược

Một trong những đặc sắc lớn nhất của chiến thắng 30/4/1975 là nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ. Thời cơ không tự nhiên đến, mà được tạo ra thông qua chuỗi các chiến dịch quân sự có tính toán kỹ lưỡng.

Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975) mở đầu bằng trận đánh Buôn Ma Thuột đã phá vỡ thế phòng ngự chiến lược của đối phương. Đây là một đòn “điểm huyệt” chính xác, khiến hệ thống phòng thủ của quân đội ngụy Sài Gòn rơi vào tình trạng rối loạn. Tiếp đó, Chiến dịch Trị Thiên - Huế và Chiến dịch Đà Nẵng diễn ra nhanh chóng, giải phóng toàn bộ miền Trung trong thời gian ngắn, làm tan rã một lực lượng lớn của đối phương.

Từ góc độ chiến lược, chuỗi chiến dịch này không chỉ nhằm tiêu diệt lực lượng địch, mà còn tạo ra sự sụp đổ dây chuyền về tâm lý và hệ thống chỉ huy. Khi thời cơ đã chín muồi, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh - trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Điều đáng chú ý là tốc độ chuyển hóa từ “thời cơ xuất hiện” sang “hành động chiến lược” diễn ra rất nhanh. Đây chính là biểu hiện sinh động của nghệ thuật chỉ huy chiến tranh hiện đại: không chỉ biết “chờ thời”, mà còn phải “tạo thời” và “nắm thời”.

Nghệ thuật tổ chức lực lượng và hiệp đồng binh chủng

Chiến dịch Hồ Chí Minh - 1975 là đỉnh cao của nghệ thuật tổ chức lực lượng và hiệp đồng tác chiến. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam, một lực lượng lớn với đầy đủ các quân binh chủng được huy động trong một chiến dịch quy mô lớn, tiến công vào trung tâm đầu não của đối phương.

Năm cánh quân từ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và Tây Bắc đồng loạt tiến vào Sài Gòn, tạo thành thế bao vây chặt chẽ, không cho đối phương có cơ hội co cụm hoặc phản kích. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ binh, xe tăng, pháo binh, phòng không và lực lượng đặc công đã tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo. Đây là minh chứng rõ ràng cho bước phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam - từ chiến tranh du kích lên chiến tranh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Đặc biệt, khả năng tổ chức và chỉ huy trong điều kiện chiến tranh phức tạp đã thể hiện trình độ cao của bộ máy quân sự cách mạng. Một điểm đáng chú ý khác là yếu tố “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Tốc độ tiến quân nhanh chóng đã khiến đối phương không kịp trở tay, trong khi các đòn đánh bất ngờ vào các mục tiêu trọng yếu như: Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống chỉ huy.

Sức mạnh của chiến tranh nhân dân

Dưới góc độ quân sự, không thể không nhấn mạnh vai trò của chiến tranh nhân dân - một đặc trưng nổi bật của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong suốt cuộc kháng chiến, nhân dân không chỉ là hậu phương mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, cung cấp thông tin, bảo đảm hậu cần và tạo thế trận chiến tranh rộng khắp.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng quần chúng nổi dậy đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân chủ lực, nhanh chóng tiếp quản chính quyền ở nhiều địa phương, góp phần làm tan rã hệ thống quản lý của đối phương. Đây chính là sự kết hợp giữa “tiến công quân sự” và “nổi dậy của quần chúng” - một nét đặc sắc của chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Từ góc độ chiến lược quốc phòng, bài học này vẫn còn nguyên giá trị: Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc không chỉ nằm ở quân đội, mà còn ở toàn dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn bó biện chứng với “thế trận lòng dân” chính là sự kế thừa và phát triển tư duy chiến tranh nhân dân trong thời đại mới.

Vai trò của hậu cần - kỹ thuật trong chiến tranh hiện đại

Chiến thắng 30/4/1975 là kết quả của một hệ thống bảo đảm hậu cần - kỹ thuật hiệu quả. Đường Trường Sơn - huyết mạch của chiến tranh - đã vận chuyển hàng triệu tấn vũ khí, lương thực và lực lượng vào chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn tổng tiến công, việc bảo đảm hậu cần cho một lực lượng lớn tiến công liên tục trong thời gian ngắn là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức khoa học, các đơn vị đã duy trì được sức chiến đấu cao. Điều này cho thấy, trong chiến tranh hiện đại, hậu cần không chỉ là yếu tố bảo đảm, mà còn là một “trụ cột chiến lược”. Một chiến dịch dù có kế hoạch tác chiến hoàn hảo đến đâu cũng không thể thành công nếu thiếu sự bảo đảm hậu cần vững chắc.

Ý nghĩa chiến lược và tầm vóc thời đại. Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam, mà còn có tác động sâu rộng đến tình hình thế giới. Nó đánh dấu sự sụp đổ của một chiến lược can thiệp quân sự quy mô lớn, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn cầu. Từ góc độ quân sự, đây là một ví dụ điển hình về việc một dân tộc nhỏ có thể đánh bại một cường quốc quân sự lớn bằng chiến lược đúng đắn, nghệ thuật quân sự sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Vận dụng bài học vào xây dựng chiến lược quốc phòng hiện nay

Sau 51 năm, bối cảnh quốc tế và khu vực đã có nhiều thay đổi, nhưng những bài học từ chiến thắng 30/4 vẫn còn nguyên giá trị. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cần vận dụng sáng tạo các bài học đó:

Thứ nhất, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và quốc phòng. Đây là yếu tố quyết định mọi thắng lợi.

Thứ hai, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp chặt chẽ với an ninh nhân dân và thế trận lòng dân.

Thứ ba, phát triển nghệ thuật quâ thống nhất đấtn sự phù hợp với chiến tranh hiện đại, đặc biệt là chiến tranh công nghệ cao.

Thứ tư, tăng cường khả năng bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, coi đây là yếu tố then chốt trong mọi tình huống.

Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế về quốc phòng, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột từ sớm, từ xa.

51 năm đã trôi qua, nhưng âm vang của ngày 30/4/1975 vẫn còn vang vọng trong lòng dân tộc. Đó không chỉ là một chiến thắng quân sự, mà còn là biểu tượng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng thống nhất. Nhìn từ góc độ lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, chiến thắng ấy là một “trường học lớn”, nơi kết tinh những giá trị cốt lõi của nghệ thuật chiến tranh Việt Nam: biết mình, biết người; tạo thời, nắm thời; lấy nhỏ thắng lớn; lấy yếu thắng mạnh; dựa vào dân để chiến thắng. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, việc nghiên cứu, kế thừa và phát huy những bài học từ chiến thắng 30/4 không chỉ là nhiệm vụ khoa học, mà còn là trách nhiệm lịch sử. Đó chính là cách thiết thực nhất để tri ân quá khứ, đồng thời chuẩn bị vững chắc cho tương lai.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu

Nguồn tin: Báo VOV