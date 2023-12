Kỷ luật Nguyên Giám đốc Sở TN&MT và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, ngày 13/9/2022, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Vân và ông Nguyễn Trung Kiên - chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở TN-MT Lạng Sơn. Hai cán bộ lãnh đạo ngành TN-MT Lạng Sơn đã có vi phạm trong việc tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, trong đó có diện tích đất tại Dự án khu đô thị mới Mai Pha có quy mô hơn 90ha. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan chuyên môn ở Lạng Sơn có một số sai sót như: Thống kê đất lúa không chính xác; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn đất sân bay Mai Pha cho người dân; trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa bảo đảm… Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Dương Công Vĩ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GT-VT Lạng Sơn, do có liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu để cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị vi phạm tiêu cực tham nhũng trong hoạt động sát hạch thi cấp giấy phép lái xe.