Kỳ lạ ngôi đền đặt lễ bằng áo ngực ở Thái Lan

Người dân mang áo ngực đến đền Chao Mae Nom Sao để tạ ơn.

Tọa lạc tại tỉnh ven biển Prachuap Khiri Khan, đền Chao Mae Nom Sao từ lâu là một địa điểm tâm linh đặc biệt của Thái Lan.

Ngôi đền ở gần Nom Sao, hòn đảo có hai mỏm đá ngoài khơi trông như bầu ngực thiếu nữ nên người dân gọi là đảo Ngực Thiếu Nữ. Truyền thuyết kể rằng nữ thần Chao Mae Nom Sao bảo hộ hòn đảo và phù hộ cho người thành tâm khấn nguyện.

Từ lâu, ngư dân tìm đến đền để cầu bình an trước sóng gió. Du khách ghé thăm với mong ước về tình yêu, may mắn và thịnh vượng. Lễ vật quen thuộc gồm trang phục truyền thống Thái Lan, trái cây, hương và chai nước ngọt màu đỏ.

Điểm khác biệt của nơi này là cách tạ ơn bằng áo ngực. Khi lời cầu xin thành hiện thực, người ta treo áo ngực mới, nhiều màu sắc, quanh khu thờ để cảm tạ, theo The Nation.

Ngôi đền nằm trên đảo Nom Sao.

Nhiều người xem những chiếc áo ngực như biểu tượng tôn vinh nữ tính, khả năng sinh sản và lòng trắc ẩn, những phẩm chất gắn với nữ thần Chao Mae Nom Sao. Phong tục được cho là bắt nguồn từ tên gọi và hình dáng của hòn đảo, tạo nên một cách bày tỏ tôn kính vừa vui tươi vừa chân thành.

Với người dân địa phương, đây là cách nhấn mạnh vẻ đẹp của nữ thần. Với du khách, đó là lát cắt thú vị về văn hóa Thái, nơi tín ngưỡng và đời sống hòa vào nhau tự nhiên.

Ngày nay, Chao Mae Nom Sao hiện hữu như một di sản văn hóa sống động, nơi đức tin, văn hóa dân gian và sự sáng tạo đan cài. Với những ai ghé qua Prachuap Khiri Khan, ngôi đền là lời nhắc về sức hấp dẫn riêng của tín ngưỡng Thái Lan, sâu sắc trong lòng biết ơn và luôn giữ tinh thần nhẹ nhàng, khoan hòa.

Bộ sưu tập áo ngực sặc sỡ quanh bàn thờ không chỉ là dấu vết của những điều ước đã thành, mà còn là câu chuyện độc đáo về bản sắc và niềm tin nơi miền biển hiền hòa.

Tác giả: Quỳnh Trang

Ảnh: The Nation

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn