Kỳ án tình ái: Thi thể cô gái 26 tuổi dưới gầm giường, tội ác lạnh người của gã nhân tình

Thi thể cô gái 26 tuổi trong nhà nghỉ

Ngày 25/4/2014, cơ quan công an phát hiện thi thể chị T.H. (26 tuổi, quê ở Kiên Giang) trong nhà nghỉ C.P (tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM; nay là phường Bình Trị Đông, TP.HCM).

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm vụ án là Lê Thanh Hùng (35 tuổi, ngụ Bình Dương, nay là TP.HCM).

Theo điều tra, Hùng làm thợ hồ tại Bình Dương cũ, thường đến uống cà phê ở quán S. gần công trình và nảy sinh tình cảm với nữ tiếp viên T.H. Biết người yêu thu nhập thấp, Hùng gợi ý đi quán khác làm việc có mức lương cao hơn.

Ảnh minh họa

Chiều tối 23/4/2014, đợi chủ quán ra ngoài, Hùng cùng cô gái dọn đồ đạc bỏ đi. Sau đó cả 2 thuê nhà nghỉ tại TP.HCM. Tai đây, T. vừa tắm xong thì phát hiện mất sợi dây chuyền nên nghi ngờ Hùng lấy. Trong lúc cự cãi, cô gái lấy thanh gỗ có sẵn trong phòng đánh Hùng nhưng anh ta giật được và đánh trả.

Hùng khai thấy người tình bất tỉnh, hắn ra ngoài mua dầu gió về thoa cho cô. Khi trở về, hắn thấy nạn nhân tỉnh dậy, tri hô. Sợ người khác phát hiện, Hùng tiếp tục lấy cây đánh vào đầu khiến chị T.H tử vong. Trước khi bỏ trốn cùng với điện thoại của nạn nhân, hung thủ lấy chăn trùm lên xác, giấu dưới gầm giường rồi lau chùi hiện trường.

Sau gần 1 tháng gây án, Hùng bị bắt giữ.

Vén màn tội ác đáng sợ

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã vén màn tội ác đáng sợ của đối tượng Hùng.

Theo đó, vào năm 2013, Lê Thanh Hùng lên TP.HCM sống bằng nghề bán dừa dạo. Hùng quen biết và phát sinh quan hệ tình với chị Hóa, là người phụ nữ khá giàu có, đã ly hôn. Do gia đình chị Hóa kịch liệt phản đối vì Hùng đã có gia đình, gã bán dừa rủ người tình thuê phòng trọ để sống chung.

Trong thời gian đang sống cùng chị Hoá, Hùng lại có quan hệ tình cảm với một nữ công nhân khác là chị Hòa. Phát hiện điều này, chị Hóa sốc, cương quyết chia tay. Hùng xin tha thứ nhưng không được chị Hóa chấp nhận.

Bị cáo tại phiên xét xử

Theo lời Hùng khai, sau đó chị Hóa đã mua dao đưa cho Hùng “giải quyết” chị Hòa để chứng minh tình cảm. Đến 18h một ngày giữa tháng 12/2013, tại khu rừng tràm ở TP.HCM, Hùng và một người đàn ông đã dùng vũ lực để giao cấu rồi sát hại chị Hoà.

Sau đó chị Hóa vẫn chia tay. Hùng tức giận lên kế hoạch sát hại luôn chị này cùng cậu em trai nhưng bất thành. Chị Hóa bị thương tích 22% còn người em trai bị thương tích 61% vĩnh viễn.

Gây án xong, Hùng bỏ trốn về Bình Dương (cũ) làm phụ hồ kiếm sống. Ở đây, Hùng lại làm quen và quan hệ nam nữ với một nữ nhân viên quán cà phê tên T.H. Do lương thấp, chị T.H đồng ý theo Hùng lên TP.HCM tìm việc.

Đêm 23/4/2014, tại một nhà nghỉ ở TP.HCM, chị T.H bị Hùng sát hại, cướp tài sản rồi giấu thi thể dưới gầm giường.

Ngày 31/5/2014, Hùng bị công an TP.HCM bắt giữ. Quá trình điều tra dần hé lộ những vụ án sát hại người tình mà hung thủ này đã thực hiện trước đó.

Ngày 19/12/2016, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Thanh Hùng mức án tử hình về hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc lựa chọn mối quan hệ, kiểm soát cảm xúc và sống có trách nhiệm với bản thân cũng như xã hội. Trong cuộc sống, sự tỉnh táo, hiểu biết và tôn trọng pháp luật chính là “lá chắn” quan trọng nhất giúp mỗi người tránh xa những bi kịch không đáng có.

Tác giả: Minh Minh (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn