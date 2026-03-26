Kỳ án tình ái: Cô gái trẻ bị giết, vứt xác phi tang trên sông Hàm Luông

Thi thể trôi sông

Ngày 29/12/2023, trong lúc đi ngang qua sông Hàm Luông (thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long), người dân tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói bằng dây dù trôi dạt vào mé sông, nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh danh tính nạn nhân nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 25 đến 35 tuổi, chiều cao 1,47m, da tối màu, tóc nhuộm màu nâu, thi thể mang quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu tay dài, cổ tay trái có xăm hàng chữ và số nhưng không xác định được nội dung nên đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau 72 giờ, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, nạn nhân là chị N.T.H., sinh năm 1996, thường trú tại Khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp).

Cơ quan chức năng sau đó nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Ngô Minh Thông (sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; nay là xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp).

Tội ác của gã đàn ông trăng hoa

Hồ sơ vụ án thể hiện, dù đã có vợ nhưng Thông vẫn quan hệ tình cảm bất chính với chị N.T.H. Trong thời gian qua lại với chị H, nhận thấy sai trái, Thông nhiều lần đề nghị chia tay nhưng chị H không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ và cơ quan của Thông biết. Lo sợ sự việc bị phát hiện, Thông nảy sinh ý định giết chị H.

Khoảng 13 giờ ngày 27/12/2023, Thông mua hai bao nylon và hai đoạn dây dù, sau đó thuê ô tô tự lái đi từ thị xã Cai Lậy cũ đến cầu Hàm Luông (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) để tìm nơi phi tang thi thể nạn nhân sau khi giết.

Trên đường đi, Thông gọi điện thoại cho chị H để chở đi ăn uống, sau đó thuê khách sạn nghỉ ngơi. Đến tối, Thông lái ô tô chở người tình đi mua bia, thức ăn, rồi chạy đến bờ kè sông Tiền lai rai.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Thông đưa chị H đến khu vực Quảng trường Hùng Vương (thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho cũ). Tại đây, Thông đề nghị với chị H chấm dứt quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, chị H không đồng ý, đồng thời đe dọa sẽ gọi điện cho vợ Thông để kể hết mọi chuyện. Lúc này, Thông quan sát thấy khu vực vắng người liền sát hại nạn nhân.

Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Công an TP.HCM

Sau khi gây án, Thông bỏ thi thể nạn nhân cùng nhiều đá vào túi nylon đã chuẩn bị sẵn và dùng dây buộc lại sau đó để vào ô tô rồi điều khiển xe chạy đến giữa cầu Hàm Luông, ném nạn nhân xuống sông và tiếp tục lái xe về nhà.

Sau đó, Thông lấy điện thoại của chị H và nhắn tin với em gái nạn nhân: “Tao đang nợ nhiều tiền lắm, không về nhà được, mày đừng nói với bả...”. Đồng thời, Thông cũng xóa toàn bộ hình ảnh chụp chung, tin nhắn trong điện thoại của cả hai.

Tối 31/12/2023, sợ bị phát hiện, Thông đã đập bể điện thoại và ném vào thùng rác.

Thi thể nạn nhân sau đó được người dân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Ngày 14/3/2025, TAND tỉnh Tiền Giang (Thời điểm bấy giờ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Thông mức án chung thân tội Giết người và 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy nguy hiểm từ các mối quan hệ tình cảm sai trái, đặc biệt là khi một trong hai bên không đủ bản lĩnh để dứt khoát và lựa chọn cách giải quyết cực đoan. Sự ích kỷ, sợ hãi và toan tính che giấu sai lầm có thể đẩy con người đến những hành vi tàn nhẫn, hủy hoại không chỉ một mạng người mà còn kéo theo bi kịch cho nhiều gia đình liên quan. Bên cạnh đó, đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người cần tỉnh táo trong các mối quan hệ, tránh rơi vào những ràng buộc độc hại hoặc bị đe dọa, uy hiếp. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần tìm đến sự hỗ trợ của gia đình, pháp luật hoặc cơ quan chức năng thay vì tự giải quyết bằng cảm xúc tiêu cực. Đồng thời, vụ việc cho thấy không có tội ác nào có thể bị che giấu mãi mãi. Dù hung thủ có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, hành vi phạm tội sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và phải trả giá trước pháp luật. Đây là bài học đắt giá về sự tỉnh thức, trách nhiệm và giới hạn mà mỗi người cần ý thức trong hành vi và lựa chọn của mình.

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn