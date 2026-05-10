Kịp thời phát hiện, đấu tranh với trường hợp giả danh, giả mạo cán bộ Quân đội

Theo đó, trong ngày 7-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đoàn An ninh 3 và Phòng An ninh văn hóa, tư tưởng đã xác định Nguyễn Thị Tây Thi (sinh năm 1999; thường trú tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) có hành vi đăng tải hình ảnh mang mặc quân phục, giả danh, giả mạo cán bộ công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, Nguyễn Thị Tây Thi khai nhận: Từ năm 2018 đến nay, thông qua một số mối quan hệ và không gian mạng để tìm mua quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các loại quân hàm, phù hiệu. Sau đó tự chụp ảnh bản thân mang mặc quân phục, hoặc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo lập các hình ảnh mang mặc quân phục đăng tải lên không gian mạng.

Nguyễn Thị Tây Thi cùng các công cụ, vật dụng dùng để thực hiện hành vi giả danh, giả mạo cán bộ Quân đội.

Mục đích của việc giả danh, giả mạo cán bộ Quân đội của Nguyễn Thị Tây Thi là để tăng tương tác trên mạng xã hội, tăng uy tín với bạn bè, người thân. Sau khi làm việc và được đoàn công tác Cục Bảo vệ an ninh Quân đội chỉ rõ các hành vi sai phạm, Nguyễn Thị Tây Thi đã nhận thức được việc làm của bản thân là sai trái, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của Quân đội.

Nguyễn Thị Tây Thi tỏ ra ăn năn, hối lỗi và tự nguyện giao nộp toàn bộ các công cụ, vật dụng dùng để thực hiện hành vi giả danh, giả mạo cán bộ Quân đội; xóa toàn bộ hình ảnh giả danh, giả mạo cán bộ Quân đội lưu trữ trong điện thoại và trên không gian mạng. Đồng thời cam kết sẽ không bao giờ tái phạm hành vi giả danh, giả mạo cán bộ Quân đội; không bao giờ đăng tải hình ảnh mang mặc quân phục lên không gian mạng, cũng như không tự giới thiệu với người khác rằng bản thân là cán bộ Quân đội.

Cục Bảo vệ An ninh Quân đội khuyến cáo: Các tổ chức, cá nhân cảnh giác cao với các trường hợp giả danh quân nhân, tuyệt đối không giao dịch tài chính hay cung cấp thông tin cho người khả nghi; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng về các đối tượng này, góp phần bảo vệ hình ảnh, uy tín và kỷ luật Quân đội.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: qdnd.vn