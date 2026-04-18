Kịp thời giải cứu nạn nhân của cạm bẫy "việc nhẹ lương cao"

Theo đó, ngày 15/4/2026, anh N.N.C đến Công an xã Yên Xuân trình báo về việc con gái là N.A.T (SN 2011) đột ngột bỏ nhà đi. Qua tìm hiểu, được biết em T. bị một đối tượng lạ liên hệ qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện dụ dỗ, hứa hẹn đưa ra Bắc Ninh làm việc với mức lương hấp dẫn. Nhận định đây là hành vi lừa đảo vô cùng nguy hiểm, Công an xã lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng lực lượng liên quan để rà soát.

Công an xã bàn giao em N.A.T cho gia đình

Chỉ sau một thời gian ngắn khẩn trương xác minh, Công an xã xác định N.A.T đang có mặt trên xe khách chạy tuyến Con Cuông - Hà Nội. Bằng sự can thiệp kịp thời, em T. được hỗ trợ quay trở về với gia đình đảm bảo an toàn.

Thư cảm ơn gửi Công an xã Yên Xuân

Qua sự việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, sát sao hơn nữa đến các mối quan hệ trên mạng xã hội của con em mình. Cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" để tránh hậu quả đáng tiếc.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn