Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng ở Bình Dương, cứu tài sản hàng tỷ đồng

Vào khoảng 10 giờ sáng 24/8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà xưởng cho thuê rộng 2.000m2 ở khu phố Tân Lương. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng với xe chữa cháy của Công an phường Thạnh Phước để khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy (ảnh: ĐC)

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều mút xốp, chất liệu dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo ra cột khói đen dày đặc. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, cứu tài sản bên trong khoảng 3 tỷ đồng.

Rất may, không có thiệt hại về người nhưng làm cháy một phần nhà xưởng rộng khoảng 200m2.

Được biết, nhà xưởng cho thuê xảy ra cháy đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 24/5/2024 theo quyết định số 75/QĐ-CATU của Công an thành phố Tân Uyên. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

