Kinh nghiệm 'nâng hạng' thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An

Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An tặng Giấy khen cho 24 tập thể và 111 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua.

Trước đó, để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho học trò hoàn thành chương trình và tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An đã phát động đợt thi đua “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024”, thúc đẩy phong trào học tập ở các nhà trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, điểm trung bình của Nghệ An là 6,959 điểm, xếp thứ 12 trên cả nước. Thứ tự này tăng 10 bậc so với Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Bên cạnh đó, Nghệ An vẫn là tỉnh duy trì được kết quả học sinh giỏi quốc gia xếp tốp đầu cả nước. Đây là kết quả đặc biệt xuất sắc của ngành Giáo dục Nghệ An, ghi nhận sự nỗ lực của toàn ngành, các nhà trường và gần 37.000 thí sinh của tỉnh.

Khóa học sinh tham gia kỳ thi này là khóa học sinh đầu tiên ngành Giáo dục Nghệ An thực hiện trọn vẹn kế hoạch đảm bảo chất lượng ngay từ lớp 10, từ đó tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động của cả thầy cô và học sinh. Song song với đó, Sở đã chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng chuyên môn, lấy kết quả làm thước đo đánh giá đầu ra của học sinh.

Những thành tích đó là kết quả của sự quyết tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt, đột phá. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã xây dựng nội dung ôn tập, ôn thi bám sát đối tượng học sinh và điều kiện của mỗi nhà trường; động viên, ghi nhận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dạy lớp 12 và ôn thi tốt nghiệp hiệu quả.

Để tăng cường ôn luyện cho học sinh lớp 12 về kiến thức cũng như kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, hội đồng chuyên môn các môn thi đã xây dựng hàng nghìn câu hỏi và đề thi thử trên hệ thống LMS để học sinh ôn tập. Nhiều nhà trường đã phối hợp tổ chức, theo dõi, đánh giá chất lượng học sinh qua các lần thi, từ đó có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời cho kế hoạch dạy học và ôn tập.

Các trường đã tổ chức ôn tập, lên kế hoạch dạy ôn thi tình nguyện, mở thêm các lớp học, buổi học “Ca 3” để bổ trợ cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành đã trực tiếp đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn 6 huyện vùng núi để động viên, chia sẻ, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các nhà trường, đặc biệt là giáo viên và học sinh trong công tác ôn thi tốt nghiệp. Những phần quà như hàng nghìn ly sữa, hàng trăm suất cơm là nguồn động viên kịp thời cho các giáo viên và học sinh, nhất là những học sinh lớp 12 người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng khó khăn đang ở ký túc xá hoặc đang ở trọ gần trường để ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cho biết, để triển khai có hiệu quả phong trào tại đơn vị, các cơ sở giáo dục đã tập trung thi đua trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá công tác ôn tập, ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024; thi đua trong thực hiện cam kết chất lượng năm 2024 của nhà trường và giáo viên, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức cao hơn 2 bậc so với chỉ tiêu đã cam kết đối với kết quả của học sinh lớp 12 năm học 2023 - 2024, đồng thời biểu dương và khen thưởng kịp thời trong quá trình thực hiện phong trào thi đua và khi kết thúc kỳ thi. Đặc biệt, các trường đã tổ chức hàng trăm tiết dạy miễn phí dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp.

Đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo và chủ động của các bậc học, sự động viên, chia sẻ và đồng hành cùng thúc đẩy chuyên môn của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh, những kết quả này khẳng định sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, liên tục của các thế hệ nhà giáo Nghệ An với triết lý “Giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương”; tạo nên một cao trào thi đua dạy tốt, học tốt sôi nổi trong toàn ngành thời gian qua và những năm tiếp theo. Đó là sự tận tâm, tận tụy, yêu thương học trò của các thầy, cô giáo, tạo nên uy tín cho giáo dục tỉnh Nghệ An. Bên cạnh chất lượng mũi nhọn, kết quả này còn nâng cao chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh; khẳng định mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông là hướng đi đúng và trúng sau 3 năm triển khai.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 24 tập thể và 111 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024”.

