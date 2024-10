Kinh hoàng nữ ca sĩ trượt chân rơi xuống "hố tử thần" trên sân khấu

Your browser does not support the video tag.

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo trượt trận rơi xuống "hố tử thần" trên sân khấu.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, khi đang cầm mic và giao lưu với người hâm mộ, ngôi sao nhạc pop người Mỹ Olivia Rodrigo bất ngờ quay lưng và di chuyển trên sân khấu. Do ánh sáng yếu, nữ ca sĩ không nhìn thấy mối nguy hiểm và rơi xuống hố sâu đã được mở ra một cách tự động trên sân khấu.

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo rơi xuống hố sâu đã được mở ra một cách tự động trên sân khấu.

Theo Newsflare, may mắn Olivia Rodrigo đã kịp thời bám vào mép hố và tự mình leo lên. Sự cố bất ngờ này đã khiến khán giả vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên, với tinh thần chuyên nghiệp, nữ ca sĩ Olivia Rodrigo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục buổi biểu diễn. Cô hài hước chia sẻ với khán giả: "Đôi khi chỉ có một lỗ hổng trên sân khấu. Nhưng không sao cả". Sự cố không ảnh hưởng đến buổi hòa nhạc và Olivia Rodrigo vẫn hoàn thành chương trình trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sự cố này sau đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ và đồng thời cũng dành lời khen ngợi cho sự nhanh trí và chuyên nghiệp của cô.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn