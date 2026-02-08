Kim Tuyến quá trẻ ở tuổi U40

Mới đây, Kim Tuyến chia sẻ hình ảnh mới được chụp trong chuyến du lịch biển. Nữ diễn viên mặc váy 2 dây màu xanh kèm theo sơ mi mỏng khoác ngoài. Cộng đồng mạng dành cho loạt ảnh của nữ diễn viên nhiều lời khen ngợi. Kim Tuyến được khen trẻ trung so với tuổi 39. Nữ diễn viên cũng giữ được vóc dáng mảnh mai, cân đối.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô chăm chỉ luyện tập, ăn uống thành các bữa nhỏ và giữ tinh thần thoải mái. Nhờ đó, cô giữ được vóc dáng cân đối, vẻ ngoài tươi tắn.

Hình ảnh mới của Kim Tuyến. Ảnh: FBNV.

Suốt thời gian qua, Kim Tuyến vướng tin hẹn hò Đồng Ánh Quỳnh. Trong livestream vào tháng 12/2025, cả 2 có nhiều cử chỉ tình tứ. Đồng Ánh Quỳnh thậm chí thân mật gọi Kim Tuyến bằng “em”.

Khi khán giả đặt câu hỏi về khả năng cả hai dọn về ở chung, Kim Tuyến đáp: “Thôi”, còn Đồng Ánh Quỳnh lập tức phản hồi: “Tại sao em thôi?”. Nữ diễn viên giải thích thêm: “Mình thôi trước cho đỡ quê thôi, vì phụ nữ U40 dễ tổn thương, mình sợ mình nói ừ thì bên kia nói không”.

Kim Tuyến nói tiếp: “Từ khi Cún vào Nam thì sống một mình. Bản thân Tuyến sau khi ly hôn cũng sống một mình khá lâu. Nếu cuộc sống xáo trộn thì hơi lo, không biết phản ứng như nào. Cũng sợ, nhưng nếu mọi người ủng hộ thì thử”.

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 thừa nhận có người yêu nhưng không nói rõ là ai. Tuy nhiên, với việc liên tục xuất hiện cùng nhau, nhắc đến đối phương hoặc livestream chung, khán giả chắc chắn Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến là một đôi.

Phong cách đời thường của Kim Tuyến.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023.

Kim Tuyến kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái. Nữ diễn viên thừa nhận vì kết hôn quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành mà đi đến quyết định kết hôn chỉ dựa trên hình dung, khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tới khi làm vợ, cô mới nhận ra bản thân thiếu kinh nghiệm, kiến thức.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn