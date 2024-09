Kiện toàn bộ máy Chính phủ; Bộ Công an và 6 tỉnh phía Nam bổ nhiệm, điều động nhiều chức danh

Chính phủ

Chiều 26/8, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, với 432/432 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 89,81% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Tài chính; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao.

3 tân Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn (từ trái qua).

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, 66 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, 61 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tới khi kiện toàn nhân sự.

Tân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn 62 tuổi, quê ở TP Hà Nội; trình độ là Thạc sĩ Quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với 3 nhân sự vừa được bổ nhiệm, lãnh đạo Chính phủ hiện có 6 người gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn và Hồ Đức Phớc.

Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Đỗ Đức Duy 54 tuổi, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông là Thạc sỹ Xây dựng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Hải Ninh 48 tuổi, quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII.

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí làm Chánh án Toà án nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Trí, 64 tuổi, quê TP. Hồ Chí Minh. Ông có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí có nhiều năm công tác tại TP. Hồ Chí Minh và trải qua nhiều chức vụ quan trọng, sau đó đến 4/2013, ông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ba năm sau, ông được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Huy Tiến 56 tuổi, quê ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố các nghị quyết về công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động, bổ nhiệm ông Phạm Trọng Cường - Trợ lý nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức vụ trợ lý bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Phạm Trọng Cường

Ông Phạm Trọng Cường sinh năm 1975, quê tỉnh Thái Bình. Ông có 23 năm công tác tại Bộ Tư pháp; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội), Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Ông trải qua nhiều vị trí công tác như Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Vụ trưởng - Thư ký trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tháng 5/2021, ông chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương và giữ chức vụ trưởng, thư ký trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đến tháng 8/2023, ông được bổ nhiệm làm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thủy. Bà Thủy nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV và làm thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XV theo quy định. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2024.

Ông Trần Việt Anh. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Việt Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, giữ chức vụ ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Việt Anh sinh năm 1975, quê Quảng Nam. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ kiến trúc. Ông từng công tác tại Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội; Phó Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô.

Sau đó, ông từng đảm nhiệm giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tiếp tục giữ chức vụ phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 25/8/2024 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Toản sinh năm 1966, quê Thái Bình, có trình độ tiến sĩ tài chính - ngân hàng. Ông Toản có nhiều năm công tác ở Văn phòng Quốc hội. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Thiện - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, giữ chức Cục trưởng Cục này.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng cho thiếu tướng Trần Văn Thiện. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Thiếu tướng Trần Văn Thiện 57 tuổi, trưởng thành từ cơ sở và nhiều năm gắn bó với công tác quản lý trại giam; từng làm cán bộ tại Trại giam Hàm Tân, Trại giam Thủ Đức; Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất; Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Hậu cần thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Từ 2018 đến tháng 8/2024, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng. Vào năm 2019, ông Trần Văn Thiện được phong quân hàm Thiếu tướng.

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Đăng Khoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX 01) Công an tỉnh Lạng Sơn, đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định điều động Thượng tá Lê Vấn - Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai.

Sơn La

Ngày 29/8, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ .

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Đức Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ ngày 1/9/2024.

Ông Nguyễn Đức Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Yên Bái

Ngày 28/8, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động ông Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 1/9/2024.

Điều động ông Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thành ủy Yên Bái đến nhận công tác tại huyện ủy Yên Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình.

Hải Dương

Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đối với ông Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Ông Lưu Văn Bản, 58 tuổi, quê ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ông từng kinh qua các chức vụ như phó giám đốc rồi giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Thành ủy Chí Linh, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Lưu Văn Bản được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Nam Định

Ngày 30/8, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đức Thọ được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định từ ngày 1/9/2024, với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao Quyết định cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Đức Thọ (bên trái)

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc Phạm Văn Long đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định từ ngày 1/9/2024, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Thái Nguyên

Ngày 30/8 đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác cán bộ.

Theo đó, đại diện Sở Nội vụ Thái Nguyên công bố Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Huy - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm nhiệm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 1/9/2024.

Thái Bình

Viện trưởng Viện KSND Tối cao có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Viết Vượng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh kể từ ngày 1-9-2024.

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Xuân Đông - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện KSND Tối cao, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình kể từ ngày 1/9/2024.

Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng trao các quyết định bổ nhiệm, điều động của Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình

Bình Dương

Toà án nhân dân tối cao có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh (50 tuổi, Thẩm phán trung cấp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương) đến công tác và giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương. Nhiệm kỳ của bà Thanh là năm năm, kể từ ngày 1/9/2024.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh có nhiều năm gắn bó với ngành tòa án; đầu năm 2023, bà Thanh khi đang giữ chức vụ Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương thì được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh này.

Bình Phước

UBND tỉnh Bình Phước có quyết định điều động bà Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kể từ ngày 4/9.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Lâm Đồng

Ngày 26/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ .

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với nhiều lãnh đạo chủ chốt của các địa phương và sở, ban, ngành.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có các quyết định:

Điều động ông Nguyễn Khắc Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chuẩn y ông Đa Cát Vinh giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng cũng quyết định điều động ông Trương Văn Tùng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Đơn Dương tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Châu - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng giữ chức Bí thư Huyện ủy Đam Rông, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy .

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Văn Bằng - Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Ông Ngô Văn Ninh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Bảo Lộc để giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bà Dương Thị Ngà - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Đơn Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Gia Lai

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Rah Lan Chung (53 tuổi, dân tộc Jrai, quê huyện Chư Prông, Gia Lai). Ông Chung tốt nghiệp Đại học An ninh, chuyên ngành điều tra tội phạm; thạc sĩ chính trị học.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Rah Lan Chung từng giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Chư Păh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Rah Lan Chung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: TTXVN

Trà Vinh

Tại Kỳ họp 16, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X đã bầu ông Châu Văn Hòa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Ông Châu Văn Hòa (55 tuổi, quê xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh); trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Chuyên viên cao cấp.

Bến Tre

Ngày 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm ông Lê Văn Đức - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, kể từ ngày 1/9/2024. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Cùng ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam trao quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Văn Tâm, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 10/6/2024.

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Buội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 6/8/2024.

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Điền giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, kể từ ngày 1/8/2024.

Bổ nhiệm lại ông Lê Văn Nghĩa giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Bổ nhiệm lại ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Phó trưởng ban Tiếp công dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Nhân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải kể từ ngày 1/9/2024.

Bổ nhiệm ông Võ Văn Ngoan giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 1/9/2024.

Đồng Tháp

Ngày 27/8, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Bùi Quốc Nam - Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Cùng ngày, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp , trao ba quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ba sở.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp bổ nhiệm bà Nguyễn Đình Phượng Uyên - Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ nhiệm ông Phan Trọng Tường - Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bổ nhiệm ông Tào Tấn Tài - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Tây Ninh

Ngày 26/8, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm (trái) trao quyết định và hoa chúc mừng tân Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Anh Tuấn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tuấn là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2024.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định điều động ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Tỉnh ủy.

Cũng trong sáng 26/8, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã dự và trao các quyết định về nhân sự của UBND tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, ông Trương Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh.

Ông Phạm Trung Chánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Tây Ninh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thay ông Lê Anh Tuấn.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Hùng từ ngày 1/9/2024 cho đến tuổi nghỉ hưu. Thời hạn giữ chức vụ của ông Chánh là 5 năm, tính từ ngày 1/9/2024.

Kiên Giang

Tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Giang Thanh Khoa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Giang Thanh Khoa, 50 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; Trình độ chuyên môn là Thạc sĩ xây dựng cầu hầm; cao cấp độ lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Khoa từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng ông Giang Thanh Khoa (phải) và ông Nguyễn Thống Nhất (trái). Ảnh: Báo Kiên Giang

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Trần Minh Khoa - Phó Bí thư Thành ủy Phú Quốc, làm Chủ tịch UBND TP.

Ông Trần Minh Khoa (51 tuổi, quê ở huyện An Minh, Kiên Giang); ông có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế, cử nhân anh, Thạc sĩ quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, ông Khoa từng kinh qua các chức vụ, như: Giám đốc Sở Tài chính, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Phó Văn phòng Tỉnh ủy...

Tại kỳ họp 15, HĐND TP. Hà Tiên (Kiên Giang) khóa VI đã bầu Phó Bí thư Thành ủy Hà Tiên Mai Quốc Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên Mai Quốc Thắng (45 tuổi), quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư cơ khí; cao cấp lý luận chính trị.

