Kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng 2025

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng; làm cơ sở đánh giá đúng thực chất công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025 của các đơn vị.

Đoàn công tác số 1 do Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra các đồn Biên phòng: Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận, Diễn Thành, Tri Lễ, Thông Thụ và Hạnh Dịch.

Đoàn công tác số 2 do Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra Hải đội 2 và các đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Phúc Sơn, Ngọc Lâm và cửa khẩu Thanh Thủy.

Kiểm tra thực hành tháo, lắp vũ khí trong biên chế.

Kiểm tra kho quân trang đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.



Đoàn công tác số 3 do Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra các đồn Biên phòng: Tam Hợp, Tam Quang, Châu Khê, Môn Sơn và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.

Đoàn công tác số 4 do Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó chính ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra các đồn Biên phòng: cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Mường Ải, Na Ngoi và Nậm Càn.

Đoàn công tác số 5 do Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra các đồn Biên phòng: Keng Đu, Na Loi và Nhôn Mai.

Kiểm tra công tác chia ăn theo định suất.

Dự sinh hoạt văn hóa tinh thần để nghe cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất...



Các đoàn trực tiếp kiểm tra công tác tham mưu (sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển, công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, công tác quân lực, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu); công tác Đảng, công tác chính trị; công tác nghiệp vụ; công tác hậu cần - kỹ thuật và tài chính. Các đoàn cũng đã dự sinh hoạt văn hóa tinh thần để nghe cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất...

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì kết luận kiểm tra của đoàn công tác số 2.

Thông qua kiểm tra thực tế, các đoàn đã đánh giá đúng thực chất trên các mặt, lĩnh vực chuyên ngành công tác đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị sớm xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Lê Thạch

Nguồn tin: qdnd.vn