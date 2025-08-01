Bộ đội biên phòng dùng cáng đưa hai người bị thương đến bệnh viện

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cùng người dân dùng cáng đưa hai người bị thương vượt qua nhiều điểm sạt lở - Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin từ UBND xã Yên Khương, trưa 28-8 xã nhận được thông tin anh Lò Văn Bằng, 29 tuổi và vợ là chị Ngân Thị Thu, 29 tuổi, trú tại bản Xắng Hằng, bị thương tại nhà riêng, nguyên nhân là vào lúc mưa to, gió lớn, vợ chồng anh Bằng đang trong nhà thì ngôi nhà bị sập, đè lên hai nạn nhân.

Ngay sau đó cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương phối hợp cùng người dân địa phương dọn ngôi nhà sập, đưa được hai nạn nhân ra ngoài. Hậu quả là anh Bằng bị chấn thương phần mềm, chị Thu nghi bị gãy xương.

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cùng người dân dùng cáng đưa hai người bị thương đến điểm ô tô đón, đưa đi bệnh viện kịp thời - Ảnh: người dân cung cấp

Ông Lê Minh Thư - trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Khương - cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc hai nạn nhân bị thương, tuyến đường từ Trạm y tế xã Yên Khương đến bản Xắng Hằng có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nên ô tô không thể lưu thông được. Từ bản này ra trạm y tế xã gần 10km.

Để đưa hai nạn nhân kịp thời xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Lang Chánh, cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương cùng người dân dùng cáng đi bộ, vượt qua nhiều điểm sạt lở trên đường, đến chỗ ô tô đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ