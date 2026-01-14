Khu đô thị Entiz The Fusion sở hữu vị thế độc tôn tại trung tâm mới thành Vinh

Ngày 12/1/2026, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An chính thức công bố chủ trương xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An tại khu đất dọc theo Đại lộ Vinh – Cửa Lò, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Thông tin này không chỉ đánh dấu một cột mốc về quy hoạch đô thị mà còn tạo ra một làn sóng dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền bất động sản tại TP. Vinh (cũ) về phía Đông.

Thực tế cho thấy, bất cứ đô thị nào khi hình thành trung tâm hành chính mới cũng kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ và đầu tư tăng mạnh. Khu vực phía Đông TP. Vinh (cũ), nhờ hưởng lợi trực tiếp từ Đại lộ Vinh – Cửa Lò, trục kết nối ra biển Cửa Lò, sân bay Vinh, bến xe và cảng biển, đang trở thành “cực tăng trưởng” mới của toàn thành phố. Người mua ở thực tìm kiếm không gian sống hiện đại, thông thoáng hơn; nhà đầu tư thì tìm kiếm những vị trí đón đầu dòng người và dòng tiền.

Đại lộ Vinh – Cửa Lò - tuyến giao thông lớn hiện đại bậc nhất tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho rằng Nghệ An hội tụ nhiều động lực tăng trưởng quan trọng: nền kinh tế mở rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông và khu công nghiệp phát triển mạnh, cùng nhu cầu nhà ở đô thị ngày càng tăng. Đây là nền tảng vững chắc để thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng, thay vì chỉ chạy theo sóng ngắn hạn.

Năm 2026 cũng được xem là thời điểm thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Dòng tiền không còn đổ vào những sản phẩm “lướt sóng” thiếu nền tảng, mà tìm đến những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn chỉnh và khả năng khai thác thực. “Chọn hàng chất” đã trở thành chiến lược chung của giới đầu tư, và những khu đô thị có vị trí lõi, mô hình rõ ràng sẽ là nơi hút vốn.

Trong bối cảnh đó, Entiz The Fusion không phải là một dự án xuất hiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị dài hơi của Entiz Group – nhà phát triển bất động sản gốc Nghệ với nhiều năm kinh nghiệm và dấu ấn qua các dự án như Đô Lương Central Park, Khu đô thị mới Yên Thành hay Khu du lịch thương mại và nhà ở tại xã Vạn An (Nam Đàn cũ).

Với vị trí, quy hoạch và hạ tầng Entiz The Fusion tạo nên lợi thế độc tôn

Điểm khác biệt của Entiz Group nằm ở cách làm “chậm mà chắc”: pháp lý được chuẩn bị đầy đủ, quỹ đất được lựa chọn kỹ lưỡng, quy hoạch và sản phẩm được tính toán theo nhu cầu thực. Với Entiz The Fusion, dự án sở hữu pháp lý sạch, sổ hồng giao đất lâu dài – yếu tố then chốt trong một thị trường đang ngày càng coi trọng tính an toàn và bền vững.

Entiz The Fusion được định vị là “Khu đô thị nhà mặt phố tại trung tâm mới của Thành Vinh”, với thông điệp xuyên suốt: “Sống hiện đại trong lòng phố cũ.” Triết lý này phản ánh một nhu cầu rất thật của người dân nơi đây: họ muốn một không gian sống mới, tiện nghi hơn, nhưng không đánh mất nếp sống quen thuộc đã gắn bó nhiều thế hệ.

Biểu tượng sống giao thời - phố cũ nhịp đập mới

Entiz The Fusion có quy mô gần 25ha, tọa lạc tại phường Vinh Lộc (Nghệ An). Dự án có mật độ xây dựng chỉ 28%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích, tạo nên một không gian sống thoáng đãng hiếm thấy trong khu vực lõi đô thị.

Từ góc nhìn kết nối vùng, dự án nằm gần Đại lộ Vinh – Cửa Lò, sân bay Vinh, bến xe phía Đông và các trục ra cảng biển, bãi biển Cửa Lò - những đầu mối giao thông và kinh tế quan trọng bậc nhất của Nghệ An. Đây là yếu tố then chốt quyết định tiềm năng cư trú, kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Vị trí dự án đắc địa, được mệnh danh là “hồng tâm” sôi động của Thành Vinh mới

Bên trong khu đô thị, Đại lộ Vạn Xuân rộng 35m đóng vai trò như là trục xương sống, kết nối trực tiếp ra các tuyến đường Lê Viết Thuật, Đại lộ Vinh – Cửa Lò và nằm sát hồ điều hòa gần 100ha. Đặc biệt, Entiz The Fusion là đô thị hiếm hoi tại Nghệ An sở hữu 100% nhà mặt phố, với các tuyến đường nội khu rộng từ 10,5m đến 15m, tạo ra không gian sống và kinh doanh mở, linh hoạt.

Với vị thế nằm giữa trung tâm mới, mô hình đô thị mặt phố hiếm có và pháp lý minh bạch, Entiz The Fusion không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là một “mảnh ghép” quan trọng trong quá trình tái định hình không gian đô thị Vinh. Khi khu trung tâm hành chính mới hình thành, Entiz The Fusion được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khu phố sôi động nhất, nơi hội tụ cư dân, thương mại và dịch vụ đẳng cấp.

Trong bối cảnh thị trường năm 2026 ưu tiên giá trị thực và khả năng khai thác lâu dài, những dự án như Entiz The Fusion sẽ đóng vai trò dẫn dắt, góp phần nâng mặt bằng chất lượng của bất động sản Nghệ An, đồng thời mở ra một chuẩn mực sống và đầu tư mới cho khu vực.

