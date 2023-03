Không thể rẻ hơn, giá iPhone 14 Series liên tục phá đáy tại thị trường Việt - Có mẫu bay hàng chục triệu đồng sau vài tháng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm cuối tháng 3/2023, giá đập hộp dòng iPhone 14 Series tiếp tục ghi nhận giảm sâu tại các đại lý. Đáng chú ý, có mẫu còn được giảm tới gần chục triệu đồng giúp người tiêu dùng dễ dàng có cơ hội sở hữu smartphone cao cấp với giá hời.

Cụ thể, iPhone 14 Pro Max - mẫu điện thoại bán chạy nhất thị trường Việt trong quý IV/2022 bản 128 GB hiện có giá bán khởi điểm từ 27,5 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản 1 TB có giá khoảng 41 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 14 Pro phiên bản 128 GB đang được các đại lý chào bán với mức giá từ 25 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 6 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Bản 1 TB có giá 37 triệu đồng, giảm 7 triệu so với giá niêm yết.

Cùng với iPhone 14, các mẫu iPhone cũ khác như iPhone 12, iPhone 13,... đều có xu hướng giảm từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Theo chia sẻ từ các đại lý, có nhiều lí do khiến dòng sản phẩm iPhone 14 giảm giá chỉ sau 4 tháng ra mắt, một trong đó đến từ nguồn cung dồi dào buộc đại lý phải giảm giá, tung ra các chương trình khuyến mãi để thu hút người mua. Đặc biệt, mẫu nguồn cung iPhone 14 Pro Max hiện đang vượt quá nhu cầu của thị trường khiến cho giá bán sản phẩm liên tục giảm mạnh trong thời gian qua.

Thông thường, Apple sẽ điều chỉnh giá bán của các mẫu iPhone thế hệ mới vào giai đoạn tháng 6. Đây là lần đầu tiên các sản phẩm của Apple mất giá nhanh và mạnh như vậy trong nhiều năm.

Không đứng ngoài cuộc, nhiều mẫu smartphone Androi cao cấp như Galaxy S23 Ultra hay Xiaomi 13 Pro đang được nhà sản xuất và các đại lý điều chỉnh giảm để tăng sức cạnh tranh.

Theo đó, Galaxy S23 Ultra phiên bản 8 GB/256 GB sau hơn 1 tháng mở bán được các đại lý chào giá khoảng 23,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết 31,99 triệu đồng. Tương tự, Xiaomi Pro có giá 25,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với giá niêm yết dù mới ra mắt chưa đầy 2 tuần.

Nhóm Android tầm trung cũng nhanh chóng xuống giá sau khi ra mắt thị trường. Đơn cử như Galaxy S23 và Galaxy S23 Plus phiên bản 8 GB/256 GB có giá bán lần lượt là 21,09 triệu và 21,29 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức niêm yết giữa tháng 2 là 22,99 triệu và 26,99 triệu đồng. Giá Xiaomi 13 bản tiêu chuẩn cũng đã xuống mức 18,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng chỉ sau 10 ngày mở bán.

Bên cạnh smartphone, hàng loạt các thiết bị khác của Apple cũng giảm giá mạnh thời điểm cuối tháng 3/2023. MacBook Air M1 - chiếc laptop bán chạy nhất Việt Nam từ mức 22 - 24 triệu đồng nay giảm còn 17 - 18 triệu đồng. So với giá niêm yết, MacBook M1 Pro đã bay khoảng 1/3 giá trị trong vòng hơn 1 năm ra mắt thị trường.

MacBook Pro 14 inch chạy chip M2 cũng giảm giá từ 52,9 triệu đồng xuống 49,5 triệu đồng, bản 16 inch từ 65,9 triệu giảm còn 61,9 triệu đồng.

Giá tai nghe AirPods 2022 và AirPods Pro 2022 đang được sale mạnh với giá lần lượt chỉ còn 4,1 triệu và 6,1 triệu đồng, đi kèm nhiều khuyến mãi.

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường