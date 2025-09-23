Không thể nhận ra "biểu tượng gợi cảm" đình đám showbiz Việt ở tuổi U40

Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987, từng là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000. Với thân hình gợi cảm, gương mặt lai Tây cuốn hút, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng và được mệnh danh là “biểu tượng sexy” của showbiz Việt.
Từng tham gia nhiều bộ phim như Bóng ma học đường, Saigon Yo!, Elly Trần không chỉ được chú ý bởi nhan sắc mà còn bởi khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô sau này không bùng nổ, thay vào đó, cô tập trung vào vai trò người mẫu ảnh và hoạt động quảng cáo.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Elly Trần bất ngờ chọn cách sống kín tiếng hơn sau khi sinh hai con. Cô từng có cuộc hôn nhân với một doanh nhân ngoại quốc, nhưng đến năm 2022, nữ nghệ sĩ công khai chuyện ly hôn và quyết định làm mẹ đơn thân.
Sau biến cố, Elly Trần dành nhiều thời gian chăm sóc Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Cô gần như rời xa showbiz, không còn tham gia sự kiện rầm rộ, hiếm khi xuất hiện trên thảm đỏ như trước. Thay vào đó, cô tập trung kinh doanh và chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội.
Ở tuổi U40, Elly Trần gây ngỡ ngàng khi vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, vòng eo nhỏ gọn. Cô từng tâm sự đã giảm cân để lấy lại thân hình mảnh mai, tự tin diện bikini gợi cảm.
Làn da trắng mịn, sáng bật tông của Elly Trần cũng là điểm gây chú ý. Một số hình ảnh gần đây cho thấy cô trông trẻ trung hơn tuổi thật, khiến nhiều người nhận xét “lão hóa ngược”.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến cho rằng gương mặt Elly Trần có phần khác lạ
"Không thể nhận ra đây là Elly Trần", "Không nhìn tên facebook không nhận ra Elly luôn", "Chị chụp cam thường xinh hơn á", "Chỉnh sửa ảnh hơi quá rồi", netizen để lại bình luận dưới những bức ảnh của Elly Trần.
Tuy vậy, trước những nhận xét này, Elly Trần không lên tiếng mà chỉ nhấn like, thả tim một cách lịch sự.
Tác giả: Lâm Anh
Nguồn tin: Thanh niên Việt