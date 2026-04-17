Việt Nam có 1 điểm đến lọt "Top 10 toàn cầu 2026": Từ “sa mạc mini” đến thiên đường biển, cùng loạt trải nghiệm khiến du khách mê mẩn

Theo báo cáo Travel Predictions lần thứ 10 của Booking.com công bố ngày 8/4 tại Việt Nam, Mũi Né nằm trong Top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026.

Danh sách này phản ánh mức độ quan tâm gia tăng của du khách trong bối cảnh hành vi du lịch thay đổi, thay vì chỉ dựa trên yếu tố cảnh quan hay độ nổi tiếng sẵn có. Theo đó, một trong những thay đổi đáng chú ý là xu hướng cá nhân hóa hành trình.

Thay vì đi theo các lịch trình cố định, du khách có xu hướng tự xây dựng trải nghiệm phù hợp với nhu cầu riêng. Trong bối cảnh đó, Mũi Né được xếp vào nhóm điểm đến có khả năng “kết hợp nhiều lớp trải nghiệm” trong cùng một chuyến đi.

Xét về điều kiện tự nhiên, khu vực này nổi bật với hệ thống đồi cát trải rộng, gồm cả cát trắng và cát đỏ, dạng địa hình không phổ biến trong khu vực Đông Nam Á. Các hoạt động như: trượt cát, lái xe địa hình hay di chuyển bằng xe Jeep đã trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách. Đặc biệt, với nhóm khách trẻ, đây là bối cảnh dễ tạo ra những khung hình ấn tượng, những bức ảnh "triệu view" trên mạng xã hội.

Ở một góc khác, khu vực làng chài vẫn duy trì nhịp sinh hoạt truyền thống, với hoạt động đánh bắt và trao đổi hải sản diễn ra hằng ngày. Đây thường được xem là yếu tố mang lại cảm giác “đời sống bản địa”, tuy nhiên trải nghiệm thực tế có thể khác nhau tùy cách tiếp cận, từ quan sát bên ngoài đến tham gia sâu hơn vào hoạt động địa phương.

Mũi Né cũng là điểm đến lý tưởng với những người yêu thích thể thao biển, đặc biệt là các môn phụ thuộc vào gió như lướt ván diều hay lướt ván buồm. Nhờ điều kiện gió tương đối ổn định theo mùa, đặc biệt vào khoảng giữa trưa, khu vực này thường thu hút không ít du khách nước ngoài tham gia hoặc theo dõi các hoạt động trên biển.

Về lưu trú, khu vực ven biển Mũi Né - Hàm Tiến tập trung đa dạng loại hình, từ resort đến homestay và nhà nghỉ. Mũi Né từ lâu được nhắc đến như một “thủ phủ resort”, phản ánh mật độ cơ sở lưu trú lớn và sự phát triển du lịch sớm.

Theo thống kê, hiện Khu du lịch quốc gia Mũi Né có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, chủ yếu tập trung dọc dải ven biển. Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 8 km là khu vực tập trung nhiều resort nhất, tạo nên một trục dịch vụ du lịch có mật độ cao.

Ngoài yếu tố thiên nhiên và nghỉ dưỡng, hành trình tại đây còn được bổ sung bởi những điểm dừng mang màu sắc văn hóa - lịch sử như tháp Chăm, bảo tàng nước mắm hay lầu Ông Hoàng,... Những địa danh này không quá nổi bật về quy mô, nhưng góp phần tạo thêm chiều sâu trải nghiệm, giúp chuyến đi không chỉ dừng lại ở cảnh quan.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn