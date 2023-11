Không khí lạnh tràn xuống, Bắc bộ kết thúc chuỗi ngày nắng hanh khô

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng đêm ngày 29/11, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào cuối tháng 11 này sẽ có cường độ ở mức trung bình.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ 30/11 đến 1/12, khu vực phía Đông Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 1/12, có khả năng trời chuyển rét.

Mức nhiệt thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô Hà Nội vào khoảng 17-18 độ C về đêm và sáng sớm, ban ngày mức nhiệt vào khoảng 20-21 độ C trong những ngày đầu không khí lạnh tràn xuống, sau đó mức nhiệt tăng dần lên 23-24 độ C.

Từ thứ Năm tới đây, Bắc bộ chuyển mưa nhẹ, trời lạnh do không khí lạnh tràn xuống

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng hanh với mức nhiệt khá cao.

Theo đó, hôm nay, 29/11 khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ.C

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nắng gián đoạn, riêng phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C. phía Nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo từ khoảng 30/11, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ tăng mưa, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tác giả: Hạ Quỳnh

Nguồn tin: anninhthudo.vn