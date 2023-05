Chân dung Tuấn ‘thần đèn’ và Mạnh ‘gỗ’, hai trùm giang hồ xứ Thanh vừa bị công an bao vây nhà riêng

Pháp luật

2 trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” và Mạnh “gỗ” tại TP Thanh Hoá được cho là đã được đưa đi cùng lực lượng công an trong buổi trưa và chiều ngày 11/5, sau khi hàng chục công an xuất hiện tại nhà riêng của 2 đối tượng này. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận cụ thể.