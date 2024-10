Khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoàn. Ảnh: CA tỉnh Kiên Giang