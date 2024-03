Khởi tố người vi phạm nồng độ cồn lái xe máy gây tai nạn chết người

Ông Lê Đình Bỗng (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 1-3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Bỗng (47 tuổi, ngụ tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 14h ngày 4-2, ông Lê Đình Bỗng điều khiển xe máy chở theo hai người khác lưu thông đến đoạn ngã tư giao đường Nguyễn Huy Tự và đường Nguyễn Trung Thiên (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đã xảy ra va chạm giao thông với xe đạp điện do ông N.V.T. (64 tuổi, ngụ thị trấn Nghèn) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ. Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, xét nghiệm ma túy đối với ông Bỗng.

Kết quả ông Bỗng có nồng độ cồn 0,209mg/l khí thở, âm tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, ông Bỗng thừa nhận sau khi sử dụng rượu tại nhà người quen đã điều khiển xe máy tham gia giao thông và gây ra vụ tai nạn trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc hoàn thiện hồ sơ để xử lý bị can theo quy định.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ