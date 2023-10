Khởi tố nam thanh niên dùng clip nhạy cảm để tống tiền bạn gái cũ

Ngày 14/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; cưỡng đoạt tài sản", khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trịnh Duy Anh (SN 2002, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nguyễn Trịnh Duy Anh (dấu x đỏ) tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2023, Nguyễn Trịnh Duy Anh làm quen, kết bạn qua Facebook với chị N. Q. (trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau trên ứng dụng Messenger, rồi nảy sinh tình cảm. Duy Anh nhắn Q. quay clip tự kích dục và gửi cho Duy Anh xem.

Đến tháng 9/2023, Q. gửi cho Duy Anh 3 - 4 clip. Sau khi xem clip, Duy Anh đã lưu lại vào diện thoại di động của mình.

Đầu tháng 10/2023, Duy Anh và Q. xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Do bực tức nên Duy Anh đe doạ Q. sẽ đưa các clip lên mạng xã hội.

Duy Anh đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook do Q. lập, sau khi đăng nhập vào được tài khoản Facebook này, Duy Anh đổi mật khẩu và số điện thoại rồi chặn không cho Q. đăng nhập. Tiếp đó, Duy Anh đăng tải 3 clip chứa hình hảnh nhạy cảm của Q. lên nhóm kín trên Facebook.

Sau khi thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, ngày 5/10, Nguyễn Trịnh Duy Anh yêu cầu chị N. Q. phải chuyển một số tiền nhất định thì mới gỡ các bài đăng và xóa clip có chứa nội dung nhạy cảm của Q. Do lo sợ chị Q. đã chuyển cho Duy Anh số tiền 2.100.000 đồng.

Tiếp nhận đơn trình báo từ chị N. Q., Công an TP Bắc Kạn phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ làm rõ hành vi của Nguyễn Trịnh Duy Anh.

