Thợ lắp camera ghi lại clip 'nóng' trong phòng ngủ của khách rồi tống tiền

Lực lượng công an khám xét nhà trọ của đối tượng Việt.

Theo điều tra ban đầu, Việt là nhân viên của một công ty công nghệ có trụ sở tại phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Cuối năm 2022, Việt được công ty giao lắp 6 camera an ninh kèm theo đầu ghi tại nhà chị L.L.H. (ngụ quận Cẩm Lệ).

Quá trình lắp đặt, Việt vừa cài đặt tài khoản camera cho chị H., vừa cài đặt tài khoản camera vào điện thoại của mình để quản lý.

Thời gian qua, Việt đầu tư tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ nần. Do vậy, đầu tháng 9, thanh niên này nảy sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp ráp trước đó để xem lén, quay lại cảnh nhạy cảm, riêng tư rồi tống tiền nạn nhân.

Việt truy cập vào tài khoản, lưu lại hình ảnh nhạy cảm của chị H. Sau đó, Việt yêu cầu chị H. chuyển cho mình 130 triệu đồng để xóa 2 clip nhạy cảm.

Sợ những hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán, chị H. thương lượng giảm giá xuống còn 110 triệu đồng thì Việt đồng ý.

Ngày 14/9, chị H. chuyển tiền trước được 20 triệu đồng, Việt tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị H. chuyển hết số tiền còn lại, nếu không sẽ liên hệ cho bên thứ 3 để bán clip hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy.

Nghi can Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: Công an

Nhận trình báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra.

Khám xét tại phòng trọ của nghi can Việt ở phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) công an thu giữ một điện thoại di động có chứa 2 đoạn clip được quay lại từ camera nhà chị H. và 2 laptop.

Tại cơ quan công an, Việt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua vụ việc này, công an khuyến cáo, khi lắp đặt camera, người dân cần cảnh giác đổi lại mật khẩu để quản lý.

Tác giả: Vũ Vân Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam