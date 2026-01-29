Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Pháp luật

Khởi tố đối tượng mua bán, tàng trữ hàng cấm

Ngày 29/01/2026, Công an xã Yên Thành cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm.

Theo đó, nhận thức được việc làm sai trái của mình, ngày 15/01/2026, Thái Hữu Tuấn (SN 2008, trú xã Yên Thành) đến Công an xã Yên Thành đầu thú về hành vi tàng trữ hàng cấm và giao nộp 06 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 10,6 kg. Mở rộng điều tra, ngày 16/01/2026, Công an xã bắt giữ Trần Văn Thanh (SN 1990, trú xã Giai Lạc) về hành vi mua bán pháo nổ.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Thanh thừa nhận bán số pháo trên cho Thái Hữu Tuấn. Hiện, Cơ quan Công an khởi tố Trần Văn Thanh về tội “Mua bán hàng cấm”; khởi tố Thái Hữu Tuấn về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: tàng trữ hàng cấm ,Khởi tố đối tượng ,mua bán

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP