Khởi tố đối tượng mua bán, tàng trữ hàng cấm

Theo đó, nhận thức được việc làm sai trái của mình, ngày 15/01/2026, Thái Hữu Tuấn (SN 2008, trú xã Yên Thành) đến Công an xã Yên Thành đầu thú về hành vi tàng trữ hàng cấm và giao nộp 06 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 10,6 kg. Mở rộng điều tra, ngày 16/01/2026, Công an xã bắt giữ Trần Văn Thanh (SN 1990, trú xã Giai Lạc) về hành vi mua bán pháo nổ.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Thanh thừa nhận bán số pháo trên cho Thái Hữu Tuấn. Hiện, Cơ quan Công an khởi tố Trần Văn Thanh về tội “Mua bán hàng cấm”; khởi tố Thái Hữu Tuấn về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn