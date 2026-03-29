Khởi tố 74 người liên quan vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường

Ngày 29/3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố 74 bị can về 10 tội danh trong các vụ án khác nhau. Vụ án liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các bị can này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Bị can Nguyễn Hoài Thi, Giám đốc Công ty Kỹ thuật môi trường Việt An.

Khám xét hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải, lực lượng chức năng phát hiện có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu. Khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng, báo đỏ thì nhà máy sẽ bị ngừng hoạt động sản xuất nên các doanh nghiệp đã tìm mọi cách để duy trì số lượng cho đạt ngưỡng.

Theo cáo buộc, hàng loạt các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Nhưng các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Cơ quan điều tra cho biết, thiết bị quan trắc được lắp đặt trong các công ty phát ra nước thải và nguồn thải để giám sát. Thiết bị được dán niêm phong, có camera giám sát riêng nhưng thực tế hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí can thiệp từ xa.

Tác giả: Trọng Phú

