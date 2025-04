Khởi tố 10 người trong vụ lập 'công xưởng' sản xuất ma túy cực lớn tại Khánh Hòa

Cây cỏ quanh xưởng bị chết khô do ngấm hóa chất Đến nay, nhiều cây cối quanh xưởng bị khô cháy do quá trình sản xuất ma túy nhiều hóa chất đổ ra ngoài, ngấm vào đất - Ảnh: ANH HÀ Theo C04, xưởng sản xuất ma túy của Trương Xuân Minh rộng 1.000m2, nằm ở khu vực nghĩa trang xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) rất hẻo lánh, xung quanh là các đồi cây. Trong thời gian 2 tháng, nhóm đối tượng do Trương Xuân Minh cầm đầu đã đưa về xưởng lượng hóa chất rất lớn, trong đó nhiều loại vương vãi ra ngoài, ngấm vào đất. Đến nay, xung quanh xưởng sản xuất trái phép chất ma túy này xuất hiện tình trạng cây cỏ, cây ăn quả bị chết khô do hóa chất. Toàn cảnh xưởng sản xuất ma túy cực lớn ở Khánh Hòa bị công an triệt phá - Ảnh: ANH HÀ