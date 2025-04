Bí mật trong các thùng sữa tiết lộ đường dây mua bán ma túy "khủng"

Ngày 2/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp, bắt giữ 03 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 10h45 ngày 29/3, tại ngõ 35, đường Hữu Nghị, Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, thực hiện kế hoạch đấu tranh phá án, PC04 chủ trì, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Bắc Lý, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX bắt giữ 02 đối tượng, gồm: Lê Tuấn Linh, SN 1992, trú Tp.Đồng Hới và Hà Nhật Huy, SN 2004, trú phường Nam Lý, Tp.Đồng Hới, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Tang vật thu giữ trong xe ô tô của 02 đối tượng đang sử dụng là 29.600 viên nén hình tròn màu hồng và màu xanh, được ngụy trang trong các thùng sữa.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 170 viên nén hình tròn, màu hồng.

Bước đầu đấu tranh, Linh và Huy khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma tuý tổng hợp loại hồng phiến, mua về với mục đích bán kiếm lời.

Ma túy được các đối tượng ngụy trang tinh vi trong các hộp sữa.

Từ những tài liệu thu thập, lực lượng Công an đấu tranh mở rộng chuyên án, xác định đối tượng Nguyễn Văn Trung, SN 1995, trú xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, là đối tượng đã bán ma túy cho Lê Tuấn Linh.

Vào lúc 11h30 ngày 31/3, Tổ công tác do PC04 chủ trì, phối hợp phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng Hải quan tỉnh Quảng Bình, Công an xã Tân Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời đưa đối tượng về Quảng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn